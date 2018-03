Marcus Miller incomincia da Roma il nuovo tour | «Città familiare dove tutto è

Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018 tra Brescia a Lucca : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018, dopo gli eventi che il bassista statunitense terrà a fine marzo nel nostro Paese. Marcus Miller, infatti, tornerà in Italia durante la prossima estate, per altri tre concerti esclusivi da non perdere. Il musicista farà tappa il 24 luglio si esibirà al Castello di Udine, nell'ambito del Festival Udine Jazz 2018, il 25 luglio a Gardone Riviera in provincia di Brescia nella ...

Lucca Summer Festival. “Double bill” per Norah Jones e Marcus Miller : Indietro 2 marzo 2018 2018-03-02T12:53:16+00:00 Roma – Si chiama “Double bill” ed è quella speciale serata in cui due grandi artisti si esibiscono sullo stesso palco, regalando al pubblico non uno ma ben due live: prassi ormai collaudatissima per il Lucca Summer Festival che da tempo unisce sul palco di Piazza Napoleone i concerti dei […] L'articolo Lucca Summer Festival. “Double bill” per Norah Jones e Marcus Miller è su NewsGo.