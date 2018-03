Marcia degli studenti contro le armi in 700 città Usa Washington è invasa

Clooney e Amal saranno alla Marcia degli studenti contro le armi 'Ci ridanno orgoglio' - People - Spettacoli : 'Mi avete reso nuovamente orgoglioso del mio Paese': lo ha scritto George Clooney in una lettera agli studenti del liceo di Parkland pubblicata nell' edizione Usa del Guardian per la marcia contro le ...

A Washington Marcia degli studenti contro le armi. C'è anche Clooney : Già dalle prime ore del mattino migliaia di persone si apprestano a raggiungere il centro di Washington dove ha luogo "La marcia delle nostre vite", la manifestazione organizzata dai giovani sopravvissuti alla strage di San Valentino nella scuola di Parkland, in Florida, con cui i giovani chiedono a gran voce cambiamento e urlano, ai piedi del Campidoglio sede del Congresso, il loro "Basta!" alla violenza scaturita dalla diffusione e uso ...

La rivolta degli agricoltori in India : 30 mila Marciano su Mumbai : Akhil Bhartiya Kisan Sabha ha promosso la rivolta degli agricoltori in India. Un’azione pacifica destinata a scrivere una pagina di

Cina - la lunga Marcia verso i porti dell’Ue : dopo Grecia e Italia - obiettivo è il Belgio. “Ormai possiede 1/10 degli scali europei” : Da Singapore al Mare del Nord. La Cina sta mettendo le mani sui principali scali portuali tra Asia, Africa ed Europa. L’obiettivo è quello di colmare il deficit infrastrutturale eurasiatico e riportare in vita le antiche rotte commerciali lungo una “nuova via della seta marittima”, come annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nell’ottobre 2013. Ma nonostante la conclamata natura “win-win” del progetto, non ...

Florida - la Marcia contro le armi degli studenti sopravvissuti alla sparatoria di Parkland : Il 24 marzo sfileranno in corteo a Washington. La "marcia per le nostre vite", come è stata chiamata, è stata organizzata contro la National Rifle Association

SANTA MARIA A VICO " La Marcia silenziosa degli studenti del Majorana Bachelet dopo l'accoltellamento della prof : ... le agenzie educative, le associazioni e i movimenti che hanno manifestato solidarietà alla nostra comunità scolastica, definendo "inaccettabile" il noto evento di cronaca dei giorni scorsi. Si ...

Trump : voglio un dollaro forte. E il ministro del Tesoro fa retroMarcia : è nell'interesse degli Usa : 'Il dollaro diventerà sempre più forte e che, alla fine, quello che voglio vedere è un dollaro forte'. E' quanto ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump , in un'intervista concessa a Davos ...

CasaMarciano - striscione degli studenti : “La scuola ripudia l’omofobia”. Sindaco contro il preside che lo voleva togliere : È guerra a Casamarciano tra il Sindaco Andrea Manzi e Roberto Valentini, il dirigente dell’istituto comprensivo “Costantini”. Nel paese che per volontà dell’amministrazione si è definito ufficialmente gay friendly, a dividere i due è uno striscione fatto dai bambini della classe quinta della primaria e affisso a scuola in occasione dell’open day: “La scuola ripudia l’omofobia”. È proprio quest’ultima parola ad aver messo in subbuglio un’intera ...