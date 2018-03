Magna Via Francigena | da Palermo ad Agrigento attraverso Monreale 180 km percorribili in

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia RoMagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

Maltempo Emilia-RoMagna : frana in Appennino - sospesa la ferrovia Porrettana : Temporaneamente sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Porrettana, fra Riola e Porretta, a causa della frana nella zona di Marano di Gaggio Montano, Appennino bolognese: la decisione di Rfi si deve all’innalzamento del livello del fiume Reno, già parzialmente invaso dall’enorme massa di terra. L’acqua rischia di raggiungere i binari del treno. Al momento a Marano sono cinque le abitazioni evacuate, ma è già pronto un ...

Maltempo e neve - la situazione viabilità : chiusa la A1 e altri tratti in Liguria - Emilia-RoMagna e Toscana : Anas rende noto che, a causa del Maltempo, in Liguria sulla SS1 ‘via Aurelia’ è chiuso il tratto al km 460,000 nel territorio comunale di Moneglia, in provincia di Genova, a causa di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata. In Emilia Romagna, sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ è chiusa la carreggiata in direzione nord al km 187,000 a Igea Marina a causa di un mezzo pesante di traverso sulla sede stradale. Sull’Appennino tosco-romagnolo ...

Neve : l'1 marzo scuole chiuse a Ravenna - Cervia e Bassa RoMagna; aperte a Faenza : scuole chiuse nei comuni di Ravenna, Cervia e Bassa Romagna giovedì 1 marzo. È il provvedimento adottato in via precauzionale dai rispettivi sindaci in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla ...

Maltempo Emilia-RoMagna : deboli nevicate - nessun disagio alla viabilità autostradale : Nevica debolmente da alcune ore in Emilia, ma non si registrano disagi alla viabilità autostradale. In Romagna si registrano smottamenti e allagamenti, per ora limitati. A Bologna, Modena, Ravenna e Ferrara sono state emesse ordinanze prefettizie che prevedono lo stop ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, in via precauzionale. In alcune aree appenniniche la neve ha superato il metro e alcuni Comuni, ad esempio in Valmarecchia, nel ...

Retata della polizia in via GerMagnano : demolita una "casa" abusiva : Due persone arrestate, su oltre cinquanta identificate, e una baracca demolita. È il bilancio dei controlli della polizia all'interno del campo nomadi di via Germagnano e tra le strade dei quartieri ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-RoMagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

SCUOLA DI MUSICA MODERNA - Sabato 3 e domenica 4 febbraio alle 15.30 nell'aula Magna di via Darsena. Ingresso libero : Guida alla leggenda 'Muscle Shoals' e analisi del percorso dalla MUSICA al film di Mozart 01-02-2018 / Giorno per giorno Sabato 3 febbraio 2018 alle 15.30 nell'aula magna Stefano Tassinari della ...