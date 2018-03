: Mafia, catturato latitante a Rieti - NotizieIN : Mafia, catturato latitante a Rieti - MondoPalermo : Mafia, latitante catanese catturato a Rieti, girava con una carta d’identità falsa (FOTO) -

I Carabinieri del nucleo investigativo di Catania, coadiuvati dal Comando provinciale di, hanno arrestato ilcatanese Vincenzo Dato, condannato a 4 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Dato, 42 anni, si nascondeva in un appartamento di. Per sfuggire alla cattura ha esibito un falso documento di identità. In casa sono stati trovati passamontagna, ricetrasmittenti,taglierini e fascette. Tre catanesi che erano con lui sono stati denunciati.(Di sabato 24 marzo 2018)