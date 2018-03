M5s vota la turbo-berlusconiana Casellati al Senato Di Maio e gli altri tra fughe e

Camere - intesa centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico a Montecitorio. Votazioni in corso : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...

Parlamento - oggi si torna a votare. Alle 9 vertice del Centrodestra. E il M5s vira su Fraccaro : La svolta 5stelle arriva nella notte : a poche ore dall'assemblea dei gruppi congiunti, il Movimento lancia la candidatura di Riccardo Fraccaro alla presidenza della Camera. Salta quindi il nome di ...

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| M5s : alla Camera Fraccaro : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Matteo Salvini - la sfida in faccia a Silvio Berlusconi : 'Alla Camera la Lega vota un candidato del M5s' : Servirà una notte di miracoli per far ricucire Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . La proposta di Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato ha fatto esplodere il centrodestra. La forzista Bernini ...

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| Salvini : a Camera nome M5s : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Salvini : abbiamo votato Bernini - vediamo se M5s ha pregiudizi : Roma, 23 mar. , askanews, 'abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia, la Bernini': lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l'aula del ...

Senato - Salvini : “Abbiamo votato Bernini di Forza Italia. Vediamo se M5s ha pregiudizi” : “Abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia: Anna Maria Bernini“. Lo ha annunciato ai microfoni del TgLa7 il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l’aula del Senato dove è in corso la seconda votazione per il presidente. Salvini ha aggiunto: “La scelta della Lega mira a uscire dal pantano, è un gesto di responsabilità all’interno del centrodestra. Il Parlamento deve ...

Camere : al via elezione presidenti. Pd - M5s - Fi e Lega votano scheda bianca - DIRETTA : E' terminata nell'Aula della Camera la prima votazione per eleggere il presidente. Si procede allo spoglio, che è pubblico ed avviene in Aula. Le schede vengono lette una ad una dal presidente ...

Camera - elezione Presidente/ Partiti votano scheda bianca - diretta streaming video : no accordo Lega - M5s - Pd : elezione del Presidente della Camera: la diretta video streaming live della scelta del nuovo numero uno della Camera. Ecco come si vota, orari e numeri degli scrutini(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Camere - M5s - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Camere - M5s - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Napolitano durissimo col Pd"Autoesaltazione bocciata"Camere - M5s e Pd votano scheda bianca : Giorgio Napolitano ha aperto la prima seduta del Senato della XVIII legislatura. Si va verso una fumata nera nelle prime votazioni per l'elezione dei nuovi presidenti di Camara e Senato. Nei primi due scrutini praticamente tutti i gruppi voteranno scheda bianca Segui su affaritaliani.it