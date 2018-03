M5s | ' Nostro candidato a presidenza Camera è Riccardo Fraccaro'

M5s al governo : riporti il nostro ambasciatore dal Cairo e cacci i poliziotti responsabili del massacro alla Diaz : Sono uno dei tanti della sinistra dispersa che si augura che il Pd renda possibile il formarsi di un governo 5 stelle. Per sbarrare la strada alla destra, e anche per rispetto ai tanti suoi ex elettori che i 5 stelle hanno votato, convinti che quello fosse il voto più utile per cambiare davvero questo Paese.Forse però è il momento di individuare, noi della sinistra dispersa e volenterosa, una serie di contenuti su cui ...

"Non iscrivetevi a nostro gruppo" - mail a scomunicati M5s : Non iscrivetevi al gruppo del Movimento 5 Stelle. E' l'invito che , a quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, i capigruppo di Camera e Senato del M5S avrebbero fatto pervenire via mail ai ...

La leghista Bongiorno presidente Senato? Fi : “Nostro candidato è Romani”. E Gasparri : “M5s-Lega? Non esiste” : Da una parte Berlusconi chiude ai 5 Stelle, dall’altra Salvini esclude il Pd e lascia aperte la possibilità d’intesa con i pentastellati. Nel centrodestra già in campagna elettorale diviso su tutto, che ora si scontra pure sulla presidenza delle Camere, le frizioni restano, al di là dell’apparente intesa ribadita dopo l’incontro di Palazzo Grazioli. Il prossimo terreno di scontro sarà la presidenza di Palazzo Madama, con ...

Massimo D'Alema ci prova col M5s : 'Un pezzo del nostro mondo - serve confronto' : E occhio a D'Alema, il quale intervistato dal Corsera , parlando del M5s ha commentato: 'Lì c'è un pezzo del nostro mondo. Il confronto è necessario a verificare la possibilità di avere un programma ...

Elezioni - Fassina : “Pd? Ha grave atteggiamento vendicativo. M5s ha raccolto il nostro elettorato - dobbiamo confrontarci con loro” : “Il M5S ha raccolto il nostro elettorato, quindi dobbiamo confrontarci con loro. L’atteggiamento vendicativo del Pd è grave”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, nel corso della trasmissione Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus. “C’è un dato politico dal quale partire” – spiega – “Il Paese ha espresso a grande maggioranza un voto per il cambiamento, per ...

'Inevitabile il dialogo con M5s. Lì c'è un pezzo del nostro mondo' : "Lì c'è un pezzo del nostro mondo - afferma l'ex premier, che non è riuscito a farsi rieleggere in Puglia nella lista di Liberi e Uguali - l confronto è necessario a verificare la possibilità di ...

Massimo D'Alema : "Inevitabile il dialogo con M5s. Lì c'è un pezzo del nostro mondo" : Il dialogo politico con il M5S è inevitabile. E' l'osservazione fatta da Massimo D'Alema in un'intervista al "Corriere della Sera" nella quale, oltre ad analizzare il deludente risultato di Leu e il travaglio del Pd dopo la sconfitta elettorale, parla anche del rapporto con i 5Stelle."Lì c'è un pezzo del nostro mondo - afferma l'ex premier, che non è riuscito a farsi rieleggere in Puglia nella lista di Liberi e Uguali ...

M5s - per Di Maio bagno di folla a casa sua : «Il nostro governo è inevitabile» : Il predellino di berlusconiana memoria, la folla, le mani tese, i cori da stadio: la prima uscita di Luigi Di Maio da vincitore è nella sua terra. Acerra, Volla, Pomigliano: tre tappe per...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco il nostro primo decreto : via vitalizi - stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco pronto il nostro primo decreto” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

Il M5s : “Fioravanti ministro dello sport nel nostro governo”. A sostenerlo anche Zeman : È Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico nel nuoto a Sydney 2000, il nome indicato come ministro dello sport nella lista inviata dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio al Quirinale. La conferma è arrivata da Alessandro Di Battista. Emozione «per tanto affetto» ha commentato Fioravanti dopo l’annuncio della sua nomina a ministro dello s...

I leader nel nostro studio : Luigi Di Maio - candidato premier M5s : Sui ministri annunciati: 'non sono solo tecnici, ci mettono anche il cuore. Ma spetta al presidente della Repubblica decidere' -

M5s - Di Maio : "Senza maggioranza contratto su programma". "Costa nostro ministro dell'Ambiente" : Il candidato premier Cinque Stelle: "Smentisco ogni scenario che preveda una alleanza con la sinistra"

M5s - Di Maio : “Controllo sui rimborsi? Lo facciamo ora - mele marce non resteranno nel nostro gruppo parlamentare” : “Mancato controllo sulle restituzioni? Lo faremo adesso”. Così il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha risposto alle domande del Fatto.it sui mancati controlli a campione, già promessi in passato, e sulle sue responsabilità in quanto leader. “Le mele marce con noi non restano, stiamo facendo tutte le verifiche”, ha continuato. “Rischiano di diventare dei nuovi Vacciano? (che in 5 ...