Camera : M5S investe Fraccaro ma resta opzione Fico : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – L’indicazione di Riccardo Fraccaro come candidato M5S alla presidenza della Camera è arrivata nella tarda serata, sorprendendo le truppe pentastellate di Montecitorio e Palazzo Madama che davano per scontata la corsa di Roberto Fico. Il malumore serpeggia nell’ala ortodossa del Movimento, che non vede di buon occhio l’investitura di un super fedelissimo di Luigi Di Maio e lamenta il fatto che ...