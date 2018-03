M5s | Di Maio ha scelto FraccaroEcco perché ha silurato Fico Resa dei conti finale nel

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Cecconi cambia idea : il deputato M5s cacciato da Di Maio non si dimette : "Presentare le dimissioni sarebbe un gesto inutile e fine a se stesso". Andrea Cecconi non si dimetterà da deputato, come annunciato con un post su Facebook a febbraio dopo essere finito sotto i riflettori per...

Di Maio - il retroscena-bomba. La telefonata di Fico : 'Un gioco sporco'. Rivolta nel M5s - l'ipotesi clamorosa : 'Un gioco sporco, assai compromettente'. Il retroscena-bomba sul Movimento 5 Stelle è quello del Giornale , che alla vigilia delle votazioni per le presidenze di Camera e Senato rivelava lo sfogo ...

M5s - Luigi Di Maio umiliato da Andrea Cecconi : 'Dimissioni? Contratto carta igienica - andrò nel Misto' : Nel giorno del primo vero banco di prova da leader per Luigi Di Maio , arriva l'umiliazione pubblica per bocca di Andrea Cecconi , il neo-deputato eletto con il Movimento 5 Stelle e che ora, dopo lo ...

Camera - si riparte con la dedica di Giachetti a Pannella. I primi voti di Boschi e Di Maio - la solitudine degli espulsi M5s : riparte con la dedica di Roberto Giachetti al radicale Marco Pannella la XVIII legislatura, nel giorno delle prime votazioni per il presidente della Camera che dovrà succedere a Laura Boldrini (rieletta deputata con LeU). Con l’accordo saltato tra M5s e centrodestra, le prime votazioni si risolveranno nel nulla, tra schede nulle e bianche. In Aula, intanto, volti nuovi e più noti come l’ex ministra e sottosegretario Maria Elena ...

Camere - M5s - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Rimborsopoli M5s - Cecconi non rinuncia al seggio : “Il documento di Di Maio? Carta da culo” : Coinvolto nello "scandalo Rimborsopoli", l'ex pentastellato Andrea Cecconi promise di rinunciare alla candidatura e firmò il documento impostogli da Luigi Di Maio. A poche settimane dalle elezioni, il deputato però pare aver cambiato idea: "Ho firmato con Luigi un impegno che prevedeva le mie dimissioni una volta eletto, ma poi ho anche chiamato una mia amica in Cassazione e lei mi ha detto che quel documento lo posso anche cestinare. Insomma, è ...