M5S candida Fraccaro a presidenza della Camera

Rottura Berlusconi-Salvini - il n.1 della Lega : “Alla Camera votiamo candidato M5S”. Fraccaro è la scelta del Movimento : Lo strappo si consuma alle 18 quando Matteo Salvini rientra al Senato dopo aver comunicato, a cose fatte, a Silvio Berlusconi la decisione della Lega: al Senato, già alla seconda chiama, i leghisti hanno votato Anna Maria Bernini. Una Rottura clamorosa con il Cavaliere, deciso ad andare al ballottaggio sul nome di Paolo Romani, con l’obiettivo di c...

M5S : Fraccaro è il candidato alla Camera : 0.41 Riccardo Fraccaro è il candidato del Movimento 5 stelle per la presidenza della Camera dei deputati. Lo rendono noto i capigruppo in pectore M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo. La designazione ufficiale di Riccardo Fraccaro, fedelissimo di Luigi Di Maio, è arrivato a sorpresa al termine di una lunga giornata. E scalza a sorpresa il nome di Roberto Fico,dato in pole ormai da molti giorni e che ha avuto più di un incontro con Di Maio.Alle ...

Matteo Salvini - la sfida in faccia a Silvio Berlusconi : 'Alla Camera la Lega vota un candidato del M5S' : Servirà una notte di miracoli per far ricucire Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . La proposta di Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato ha fatto esplodere il centrodestra. La forzista Bernini ...

Salvini : 'Alla Camera voteremo candidato presidente del M5S' : "Vista la disponibilità dei 5stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5stelle alla presidenza della Camera. Aspettiamo di conoscere nomi".

Rottura Berlusconi-Salvini sulle presidenze. Il n.1 della Lega : “Alla Camera votiamo il candidato M5S” : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5S. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Nei primi due voti da Pd e M5S scheda bianca. Salvini : “Candidati condivisi” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato sia il M5s che il Pd. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta ...

Andrea Cecconi è stato uno dei primi scoperto a barare sulla restituzione di parte del suo stipendio, ma ora dice che resterà alla Camera

Agrigento : estorsione ai dipendenti - candidato M5S condannato a due anni : Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – L’imprenditore agrigentino Fabrizio La Gaipa, primo dei non eletti del M5S alle scorse elezioni regionali, è stato condannato a due anni di reclusione, con la condizionale, con l’accusa di estorsione ai suoi dipendenti di un noto albergo di San Leone, dai quali avrebbe preteso la restituzione di una parte dello stipendio versato in busta paga. L’uomo, che era stato arrestato nel novembre ...

Consiglieri M5S disertano la seduta per la candidatura di Torino ai Giochi : Torino, 22 mar. , askanews, In Consiglio Comunale a Torino oggi è prevista la mozione del Pd che invita la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a candidare il capoluogo piemontese ai Giochi olimpici ...

Ecco quale potrebbe essere il nome del candidato M5S alla presidenza della Camera : Di Maio ha deciso di prendersi ancora una notte prima di decidere Di: LaPresse Roberto Fico, Riccardo Fraccaro, Emilio Carelli: da questa terna uscirà il nome del candidato M5S alla presidenza della ...

M5S e linea della fermezza su Montecitorio. Avanza la candidatura di Fico. Occhi puntati sul vertice del centrodestra : La linea del Movimento 5 stelle è chiara: "Il centrodestra ci faccia sapere, ma noi dalla Camera non ci muoviamo". È quella che i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo hanno ripetuto oggi durante un nuovo giro di incontri con gli omologhi di tutti i partiti. Il metodo impostato – e rivendicato – dai vertici stellati è chiaro: accordo di sistema con tutte le forze politiche, con Montecitorio come casella ...

M5S incontra Pd - Lega e Fi per le presidenze delle Camere : giovedì i nomi dei candidati : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo del M5s, proseguono gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti per intavolare una trattativa sulle presidenze delle Camere da eleggere a partire dal 23 marzo. Per ora discussione sul merito, i nomi potrebbero essere ufficializzati giovedì: intanto il M5s ribadisce il no a presidenti d'aula condannati o indagati.Continua a leggere

A meno che la politica non riesca a trovare un'altra 'soluzione'.