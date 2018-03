Ludovica Caramis alla Corrida di Carlo Conti Anteprima Blogo

blogo

(Di sabato 24 marzo 2018) Mentre siamo in trepidante attesa di sapere quando sarà il giorno di messa in onda delladi, visto che la prevista partenza del 6 aprile è stata annullata stante la presenza dell'Isola dei famosi su Canale5 in quella collocazione, qui su TvBlog siamo in grado di annunciare chi sarà la valletta (si potrà chiamare ancora così?) di Rein questa nuova edizione del popolare show di Rai1. Secondo quanto apprendiamo il ruolo di valletta sarà ricoperto dgiovane showgirl e modella romana. Diplomata al liceo classicopartecipa nel 2009 a Miss Italia graziefascia di Miss Deborah Lazio classificandosi nelle prime 20 e venendo proclamata Miss Rocchetta Bellezza. prosegui la letturadi) pubblicato su TVBlog.it 24 marzo 2018 17:18.