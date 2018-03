Lotta | Frank Chamizo colpisce ancora | nuovo oro nei 74 kg nel torneo Kolov-Petrov

Lotta - Frank Chamizo scatenato : in Finale nei 74 kg al torneo Kolov-Petrov. Super sfida a Soner Demirtas : Frak Chamizo è letteralmente strepitoso e conquista la Finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Il due volte Campione del Mondo e bronzo olimpico a Rio 2016 si sta trovando a suo agio nella nuova categoria 74 chilogrammi (ha già vinto una competizione un mese fa in Ucraina) e oggi ha ribadito di essere una stella incredibile, un vero fenomeno della Lotta libera in grado di adattarsi ...

Lotta - Italia protagonista in Bulgaria. Frank Chamizo ci riprova nei 74kg - tanti azzurri al torneo Kolov-Petrov : Nel fine settimana la Lotta sarà grande protagonista a Sòfia (Bulgaria) dove si disputa il torneo internazionale Dan Kolov & Nicola Petrov. In programma gare di tutti i tre stili olimpici. La 56esima edizione dell’evento sarà molto importante anche per l’Italia in vista degli Europei che si disputeranno a Kaspiik (Russia) dal 30 aprile al 6 maggio. La nostra Nazionale sarà presente con ben 17 atleti in Bulgaria tra cui Frank ...

Lotta - Frank Chamizo scatenato nei 74kg! L’azzurro vince l’Ukrainan Wrestlers nella nuova categoria : Frank Chamizo è davvero scatenato e con grande autorevolezza ha vinto il prestigioso torneo Outstanding Ukrainan Wrestlers che si è disputato a Kiev (Ucraina). Il Campione del Mondo nei 70kg e vicecampione olimpico nei 65kg è passato alla categoria superiore (74kg) ma ha dominato ugualmente come ci ha abituato a fare negli ultimi anni. Il 25enne di origini cubane si è reso protagonista di un percorso netto, demolendo tutti gli avversari che si è ...

Lotta - Jordan Burroughs sfida Frank Chamizo! La stella lancia il guanto all'azzurro : super match in vista tra numeri 1? : Lo statunitense, cinque volte iridato, è una delle grandi icone della Lotta contemporanea e ha individuato nell'italo-cubano, due volte Campione del Mondo in due differenti categorie di peso (nel ...

Ginnastica - CarLotta Ferlito e Frank Chamizo secondi nella prima puntata di Dance Dance Dance. Ehi Mama convince la giuria : Carlotta Ferlito e Frank Chamizo hanno iniziato nel migliore dei modi la loro avventura a Dance Dance Dance, il programma di ballo in onda da ieri su Fox. La seconda edizione della trasmissione, a cui partecipano otto coppie, si è aperta con un buon secondo posto parziale per i due sportivi: lei ginnasta con due Olimpiadi alle spalle e volto noto di Ginnaste-Vite Parallele, lui due volte Campione del Mondo di lotta (in due categorie di peso ...

CarLotta Ferlito e Frank Chamizo/ Video : il Lottatore dà appuntamento ai suoi follower (Dance Dance Dance) : La campionessa di ginnastica Carlotta Ferlito ed il lottatore Frank Chamizo nel programma di Fox Life. Per lui un utile diversivo prima dei campionati Europei.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:08:00 GMT)

Ginnastica - oggi inizia Dance Dance Dance! In gara CarLotta Ferlito con Frank Chamizo : oggi inizierà la seconda stagione di Dance Dance Dance, lo show di ballo trasmesso su Fox (dalle ore 21.10 per tutti gli abbonati Sky, in chiaro da venerdì 19 gennaio su TV8 in prima serata). Il programma ha riscosso un ottimo successo lo scorso anno e dunque si riparte con una nuova edizione all’insegna dello spettacolo. Sul piccolo schermo vedremo le gesta di coppie che si esibiranno a ritmo di musica con l’obiettivo di raggiungere ...

