L’Ora della Terra | il 24 marzo alle 20 30 spegniamo la luce

Earth Hour - domani L’Ora della Terra : luci spente anche in Piazza San Marco a Venezia : domani, sabato 24 marzo, alle ore 20.30, si spegneranno le luci per un’ora in molte piazze, strade e monumenti simbolo del Pianeta, rispondendo all’invito di “Earth Hour 2018 – l’Ora della Terra”, la grande mobilitazione globale organizzata dal Wwf per promuovere il risparmio energetico e contrastare i cambiamenti climatici. anche la Città di Venezia aderisce all’evento, patrocinato quest’anno dall’Assessorato ...

Dischetti di plastica - L’Ora della pulizia : a Ischia il Regno di Nettuno “chiama” i cittadini : Caso risolto, ma il sindaco di Capaccio Paestum accusa: “Avevamo già mosso contestazioni all’impresa che ha svolto i lavori al depuratore”. Ed è tempo di...

Earth Hour - L’Ora della Terra : sabato 24 l’ola di buio del WWF farà il giro del mondo : sabato 24 marzo alle 20:30 ora locale, gli skylines di tutto il mondo si vestiranno di buio per un’ora e milioni di persone celebreranno l’Earth Hour, evento mondiale del WWF che quest’anno vuole puntare sulla consapevolezza per un’azione in difesa della natura e dell’ambiente, messi a dura prova dal surriscaldamento globale. Dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio Bird’s Nest di Pechino al Burj Khalifa di ...

Milano-Sanremo 2018 : su che canale guardarla in tv? Il programma e L’Orario della Classicissima : Finalmente è arrivato il giorno della Milano-Sanremo. Oggi da Piazza Castello prenderà il via la 109ma edizione della Classicissima, prima Monumento della stagione. Una corsa unica e affascinante che vedrà i migliori corridori del mondo affrontare un percorso di 291 km con il Passo del Turchino, la sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) e gli ultimi due durissimi strappi della Cipressa e del Poggio. I corridori che riusciranno a superare ...

Sabato 24 marzo : torna L’Ora della Terra Il WWF Teramo invita i Comuni della provincia ad aderire : Teramo - Siamo a una settimana dall’Ora della Terra (Earth Hour), la più grande mobilitazione contro i cambiamenti climatici organizzata dal WWF in tutto il mondo, arrivata quest’anno all’undicesima edizione. Sabato 24 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 le luci dei più importanti monumenti del mondo, strade, piazze, sedi di governi e parlamenti, uffici, abitazioni private e locali commerciali si spegneranno per lanciare un appello ...

Per le startup scatta L’Ora della cura fuori dall’ospedale : Anche se si occupano di salute, per le startup medicali valgono le regole dell’ecosistema. Una delle quali afferma che il venture capital è uno degli strumenti di finanziamento principali. In questo settore agisce ad esempio Panakès Sgr, la cui managing partner Diana Saraceni ha preso parte a Wired Health. “Da noi, oltre agli investitori finanziari, ci sono 4 corporate di settore. Crediamo che questa formula sia ideale: da un lato ...

Arsenal-Milan - come vederla in tv? Il palinsesto completo e L’Orario della partita. Le probabili formazioni : Il Milan è chiamato ad un’impresa improba in casa dell’Arsenal nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: ribaltare all’Emirates Stadium lo 0-2 maturato giovedì scorso a San Siro. Servirà dunque un miracolo sportivo nella partita che si disputerà domani, giovedì 15 marzo alle ore 21.05 a Londra. Il match, come sempre accade per l’Europa League, verrà trasmesso in diretta tv da Sky ...

Dynamo Kiev-Lazio come vederla in tv? Il palinsesto completo e L’Orario della partita. Le probabili formazioni : Torna in campo la Lazio, alla caccia della qualificazione ai quarti di finale di Europa League 2018. La squadra di mister Simone Inzaghi, tuttavia, non avrà vita facile in casa della Dynamo Kiev, forte del 2-2 del match di andata allo Stadio Olimpico. Si giocherà allo stadio Olimpico di Kiev (dove a fine maggio si disputerà la finale di Champions League) alle ore 19.00 e, per Ciro Immobile e compagni ci sarà l’obbligo di vincere (o ...

Milan-Arsenal - dove e su che canale vederla in tv? L’Orario d’inizio della partita e come seguirla in tempo reale : Oggi giovedì 8 marzo (ore 19.00) si gioca Milan-Arsenal, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018. A San Siro si accendono i riflettori per una nuova notte magica: i rossoneri sono chiamati all’impresa contro i Gunners, presentatisi nel capoluogo meneghino con tante incertezze e con alcune assenze di peso. I ragazzi di Gattuso stanno attraversando un ottimo momento di forma e vogliono togliersi la soddisfazione di ...

Sorteggio quarti di finale Champions League : la data e L’Orario. Le possibili avversarie della Juventus. Possibile derby con la Roma… : Il Sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio si svolgerà venerdì 16 marzo (ore 12.00). Sarà l’urna di Nyon a definire tutti gli accoppiamenti per il secondo turno a eliminazione diretta: sarà infatti un’estrazione totalmente libera, senza teste di serie e senza paletti visto che potranno affrontarsi anche squadre provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già incrociate nella fase a gironi. La Juventus ...

Donne in sciopero nel giorno della Festa : “È L’Ora del dissenso” : Non c’è mai stato nulla da festeggiare l’8 marzo, giornata nata poco più di un secolo fa come forma di rivendicazione dei diritti delle Donne. Né c’è da festeggiare quest’anno quando rispetto ai primi 8 marzo le Donne hanno conquistato il suffragio universale ma in troppi Paesi fanno ancora molta fatica a raggiungere la parità salariale o a cancell...

L’Ora della Terra : il WWF lancia l’edizione 2018 di Earth Hour - “un’ora a luci spente - l’energia che salva la Terra” : Un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici, come spegnere le luci della propria casa e dei monumenti, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. È questa l’energia positiva di Earth Hour – Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF che tornerà sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30 di ciascun paese. Dal Pacifico alle coste atlantiche si ...

Clima - il 24 Marzo torna L’Ora della Terra - a Roma una pedalata speciale : Il 24 Marzo, dalle ore 20.30 alle 21.30 si svolgerà l’11ª edizione dell’evento globale del Wwf ”Earth Hour 2018”, dedicato alla lotta al cambiamento Climatico. Una mobilitazione globale, che si fonda sul gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora. Per l’edizione 2018 l’Italia parteciperà con spegnimenti simbolici ed eventi previsti nelle principali città italiane e l’evento centrale per ...