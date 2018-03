Superbike SBK 2018 - round della Thailandia : Orari oggi 24 marzo - diretta tv Mediaset e streaming : SportMediaset trasmetterà in diretta streaming su sito e app , gratuita per tutti i sistemi operativi, l'intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2. L'evento, una volta ...

L’Ora della Terra : il 24 marzo alle 20.30 spegniamo la luce : Un’ora senza luce: per noi conta poco, ma per il pianeta ne vale molte di più. Specie se a spegnerla, oltre a noi stessi nelle nostre case, sono anche gli uffici pubblici, i monumenti, le sedi istituzionali di tutto il mondo: sarà così sabato 24 marzo, alle 20.30, in occasione dell’Earth Hour, l’Ora della Terra. È la più grande mobilitazione globale del WWF che parte da un piccolo gesto simbolico per lanciare un appello ...

Trani News - Le botteghe della fiducia. LabOratorio teatrale e spettacolo finale un progetto di ANTEAS a cura del Teatro dell'Argine : 'Teatro di comunità, drammaturgia partecipata, performance condivisa: comunque li si voglia chiamare questi spettacoli nascono dalla voglia di una comunità di riconoscersi attraverso valori condivisi ...

La legalizzazione della cannabis porta ad un aumento dei senzatetto? ColOrado : Tra i suoi oppositori ci sono il capo Davenport e il comitato editoriale del Pueblo Chieftain, che ha recentemente descritto le accuse del rapporto a Black Hills Energy come "scienza spazzatura". È ...

Ready Player One : la tracklist della colonna sonOra e un nuovo poster : Ecco la tracklist dell'album che sarà disponibile in streaming e formato digitale dal 30 marzo, mentre il 6 aprile sarà messa in vendita la versione a 2 CD e il 13 luglio verrà distribuita nei negozi ...

Earth Hour 2018 - quando è e cos'è l'Ora della Terra : L'evento del Wwf 'spegnerà' le skyline e i monumenti più famosi del mondo in nome dell'ecologia e della difesa ambientale. A Roma appuntamento al Colosseo con l'astronauta Paolo Nespoli

Earth Hour - domani l’Ora della Terra : luci spente anche in Piazza San Marco a Venezia : domani, sabato 24 marzo, alle ore 20.30, si spegneranno le luci per un’ora in molte piazze, strade e monumenti simbolo del Pianeta, rispondendo all’invito di “Earth Hour 2018 – l’Ora della Terra”, la grande mobilitazione globale organizzata dal Wwf per promuovere il risparmio energetico e contrastare i cambiamenti climatici. anche la Città di Venezia aderisce all’evento, patrocinato quest’anno dall’Assessorato ...

Lavori in via Illica - chiusura tempOranea della strada il 29 marzo : Novate, detenuto manda tre agenti all'ospedale 3 Anche a Piacenza una squadra speciale di carabinieri antiterrorismo 4 Ladri 'braccati' dal Gruppo di controllo del territorio scappano a folle velocità ...

Terremoto - trema ancOra Cosenza : scossa di 3.7 nel cuore della notte : Non si ferma la terra a Cosenza e dopo la scossa di ieri nel tardo pomeriggio ne è seguita un'altra nel corso della notte . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata...

Dischetti di plastica - l’Ora della pulizia : a Ischia il Regno di Nettuno “chiama” i cittadini : Caso risolto, ma il sindaco di Capaccio Paestum accusa: “Avevamo già mosso contestazioni all’impresa che ha svolto i lavori al depuratore”. Ed è tempo di...

Earth Hour 2018 (L'Ora della Terra) : gli eventi del WWF Abruzzo Montano : L'Aquila - Earth Hour, la più grande mobilitazione globale del WWF, tornerà sabato 24 marzo 2018 dalle 20:30 alle 21:30. Il WWF Abruzzo Montano partecipa come da tradizione all’evento, con tantissime iniziative programmate, da quest’anno oltre che nel cuore della Marsica, anche nell’Aquilano e nel Roveto-Carseolano L’Ora della Terra sarà festeggiata attraverso milioni di gesti simbolici come lo spegnimento delle luci di ...

Roma - così nasce una vOragine. Ecco il video della maxi buca che si è aperta in circonvallazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

Teatro pieno a Vicenza per il lancio della campagna elettOrale - Otello Dalla Rosa : 'Ai vicentini diciamo : siamo dalla tua parte' : Che la politica si costruisce anche, e meglio, dal basso. Tutto l'opposto di quanto sta avvenendo nel centrodestra dove il candidato per Vicenza verrà deciso dai partiti, nelle segrete stanze romane ...