L' opa di Salvini | un centrodestra partito unico a guida leghista

Alessandra Mussolini : 'La Lega in Europa non conta nulla. Salvini non se ne andrà' : ' Matteo Salvini non se ne andrà perché non conta niente in Europa'. Alessandra Mussolini, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , interviene sulla tenuta della coalizione di centrodestra e ...

Via libera di Bruxelles ai Cinque Stelle L'Europa è terrorizzata da Salvini : L’impressione è che l’Unione Europea sia terrorizzata da Matteo Salvini e sia disposta a tutto per fermarne l’ascesa, anche a sostenere Luigi Di Maio. Queste riflessioni del filosofo del diritto... Segui su affaritaliani.it

Via libera di Bruxelles a Di Maio L'Europa terrorizzata da Salvini Tutto pur di bloccare il n° 1 leghista : L’impressione è che l’Unione Europea sia terrorizzata da Matteo Salvini e sia disposta a Tutto per fermarne l’ascesa, anche a sostenere Luigi Di Maio. Queste riflessioni del filosofo del diritto... Segui su affaritaliani.it

Governo - i giornalisti della stampa estera : “Salvini e Di Maio? Preoccupano l’Europa” - “No spaventano solo i burocrati” : Mentre in Europa Pierre Moscovici smentisce Padoan nella sede romana della stampa estera si sono le conferenze stampa di Luigi Di Maio (ieri) e di Matteo Salvini oggi. Le opinioni dei corrispondenti dei media stranieri sui due leader sono diverse: “Salvini è stato molto diretto nelle sue risposte, mentre Di Maio è stato molto più cauto, come un giocatore di poker che non fa vedere le sue carte” afferma Philip Willan, presidente della ...

Russia : Salvini - più vicina a valori Europa di Turchia : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Sarà interesse del governo italiano avere buoni rapporti con la Russia, sarà interesse dell’Unione europea su iniziativa del governo italiano tornare ad avere buoni rapporti con la Russia”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera.“Noi -ha aggiunto- non mettiamo in discussione la presenza dell’Italia nelle ...

Europa e presidenza delle Camere - resa dei conti tra Berlusconi e Salvini : Il primo vertice del centrodestra si è svolto all’insegna del «qui comando io». Ovviamente non lo ha detto ma lo ha fatto capire in tutti i modi Matteo Salvini nonostante a Palazzo Grazioli il padrone di casa si chiami Silvio Berlusconi. E di solito, in passato, è sempre stato lui a comandare. Ma il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia port...

"L'Europa lavora contro Salvini L'unica via d'uscita è rivotare" "Il Centrodestra alzi la voce col Colle" : Endorsement chiaro e netto per Matteo Salvini premier da parte di Francesco Storace. L’ex ministro e già Presidente della Regione Lazio ad Affaritaliani.it: "Salvini è stato eletto a Reggio Calabria, una città famosa..." Segui su affaritaliani.it

Lega - l'ex sindaco di Adro va a Strasburgo : subentra a Salvini nell'Europarlamento : Oscar Lancini era diventato celebre per aver tappezzato le scuole del paese con il 'sole delle Alpi'. Condannato a tre anni per una vicenda di appalti, ha...

Salvini all'Europarlamento : 'Mai al governo con Renzi' : Matteo Salvini all'Europarlamento spiega il programma della Lega e del governo che si augura di guidare in Italia. 'Mai con Renzi, se qualcuno pensa di poter escluderci ha sbagliato a capire', ...

Salvini all'Europarlamento - tensione coi giornalisti : "Le regole si rispettano anche quando si vince". I giornalisti in sala stampa all'Europarlamento protestano contro Matteo Salvini all'inizio della conferenza stampa del leader della Lega. Ad aver ...

I neoparlamentari della Lega da Salvini : TRENTO. I cinque parlamentari trentini della Lega ieri a Milano per partecipare alla prima riunione del partito. «Matteo Salvini ha delineato l'attività politica da svolgere all'interno del Parlamento,...

Salvini va all'attacco dell'Europa : 'Nella nostra manovra giù le tasse' : La sfida del leader della Lega alla prima riunione con i parlamentari neoeletti. Poi assicura: 'Non si faranno pastrocchi' per il governo. E sull'apertura di Berlusconi alle larghe intese mostra ...

Salvini sfida l'Europa : presenteremo manovra con meno tasse : «Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa...

Salvini sfida l’Europa/ Ue - Lega : “Manovra con meno tasse - a Bruxelles contenti” : Matteo Salvini sfida l'Europa e rilancia su provvedimenti economici post Elezioni: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". sfida all'Ue e ipotesi governo (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:50:00 GMT)