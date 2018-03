L' Italia alla fase finale dell' Europeo

Italia - Under 19 : Scamacca porta gli azzurri alla fase finale dell'Europeo : C'è un'Italia che vola alle fasi finale di una prestigiosa competizione internazionale: è l'Under 19 guidata in campo da Gianluca Scamacca. Gli azzurrini superano la Polonia , 4-3, e conquistano l'...

Stazione spaziale cinese Tiangong 1 cade in Italia/ "Palazzo Celeste" precipita : Prot. Civile : "Nessun allarme" : Stazione spaziale cinese Tiangong 1, cade in Italia: “Ci colpirà? Più facile vincere al Superenalotto". Sta rientrando la Stazione spaziale e potrebbe colpire la nostra penisola(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:59:00 GMT)

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia si arrende 20-17 contro la Slovacchia - azzurre ancora a zero punti : Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono. Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però ...

Dal Csm alla guida del Senato Ecco chi è la Alberti Casellati Avvocato in Forza Italia fin dal '94 : Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna alla presidenza del Senato, è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 ed è stata fino a pochi giorni fa componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Laureata in giurisprudenza... Segui su affarItaliani.it

Giornate Fai di Primavera - un viaggio tra i gioielli nascosti d’Italia. Dal Trentino alla Sicilia - 11 luoghi da scoprire : Sono più di mille i luoghi che sabato e domenica apriranno le porte ai cittadini per farsi conoscere e per raccontare la loro storia. Anche quest’anno grazie al Fai, Fondo ambiente italiano e ai suoi cinquanta mila volontari, palazzi solitamente inaccessibili, aree archeologiche, colonie marine abbandonate, chiese e monumenti si sveleranno. Ogni regione ha i propri appuntamenti che potete trovare sul sito www.Giornatefai.it ma tra i protagonisti ...

Roberto Battiston - presidente dell'Agenzia spaziale Italiana : 'Tiangong? Niente allarmi - da 50 anni cadono materiali dallo spazio' : ... che avverrà in un giorno non ancora individuabile presumibilmente nelle prossime due settimane, potremo indicare in quale parte di una vastissima parte del Mondo i frammenti della Tiangong potranno ...

PUZZOLE ALLA RISCOSSA/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser (oggi - 24 marzo 2018) : PUZZOLE ALLA RISCOSSA, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Brendan Fraser, Matt Prokop, Skyler Samuels, ALLA regia Roger Kumble. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 05:06:00 GMT)

Arriva la pistola che dà la 'scossa' : in uso alla polizia in sei città Italiane Video : Potrebbe immobilizzare persino un bisonte: almeno l'azienda americana che la produce la pubblicizza così. Arriva in Italia il #taser, #pistola elettrica definita non letale che immobilizza con una scossa elettrica chi viene colpito dalle sue 'freccette.' La circolare che autorizza la sperimentazione [Video]in sei citta' italiane è stata diramata lo scorso 20 marzo dal dipartimento sicurezza con la firma del capo della direzione anticrimine, il ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una sconfitta - azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off : l’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. l’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica. Un match molto equilibrato fin dall’inizio, ...

Mattarella : Italia vicina alla Francia : 22.02 "In questa dolorosa circostanza, nel ribadire la massima determinazione dell'Italia a collaborare con la Francia nel contrastare ogni forma di violenza terrorista, desidero esprimere la sincera vicinanza del popolo Italiano e mia personale a lei e alle famiglie delle vittime, mentre auguriamo ai feriti pronto e completo ristabilimento". E'il messaggio inviato dal presidente Mattarella al presidente francese Macron dopo "l'odioso episodio ...

Stazione spaziale cinese alla deriva può cadere in Italia : Sta generando apprensione la Stazione spaziale cinese Tiangong 1, alla deriva dal 2016 e in procinto di cadere sulla Terra. Lanciata nello spazio nel 2011, dovrebbe precipitare nei giorni di Pasqua proprio sul territorio Italiano, con tre aree del Centro-Sud a rischio. La Tiangong 1 è lunga 12 metri, pesa 8,5 tonnellate e sta rientrando nell’atmosfera proprio in questi giorni. È per tal motivo che la Protezione Civile, in collaborazione con ...

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-0. Buffon salva alla grande sull'inzuccata di Otamendi! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell' ...

Arriva la pistola che dà la 'scossa' : in uso alla polizia in sei città Italiane : Potrebbe immobilizzare persino un bisonte: almeno l'azienda americana che la produce la pubblicizza così. Arriva in Italia il Taser, pistola elettrica definita non letale che immobilizza con una scossa elettrica chi viene colpito dalle sue 'freccette.' La circolare che autorizza la sperimentazione in sei città italiane è stata diramata lo scorso 20 marzo dal dipartimento sicurezza con la firma del capo della direzione anticrimine, il prefetto ...

Italia - Allarme del Family Day : 'Nuova ondata di attivismo ideologico' : Non manca poi una critica politica. 'Tra l'altro, vale la pena ricordare che Manconi è una delle tante nomine fatte da un governo in amministrazione ordinaria, che non ha più rappresentanza e che è ...