L' Isola dei Famosi 2018 | Manuela Villa | In mano a gente che non sa fare il proprio

Cachet Isola dei Famosi stellari : ecco quanto guadagnerebbero a puntata conduttrice e concorrenti : Il quotidiano Libero, negli ultimi giorni, ha rilanciato le indiscrezioni sui Cachet dell'Isola dei Famosi di quest'anno, edizione che passerà alla storia per il cannagate che ha coinvolto Francesco ...

Isola dei Famosi 2018 allungata fino al 20 aprile. Le ultime tre puntate in onda il venerdì : L’Isola dei Famosi 2018 si allunga fino al 20 aprile e le ultime tre puntate andranno in onda il venerdì! Sono queste le ultime notizie che ci arrivano in merito al reality targato Magnolia in onda su canale 5. L’Isola 2018: continua fino al 20 aprile e cambio di palinsesto Quest’anno la 13 edizione del reality più duro dello stivale non smette di regalarci emozioni, in negativo e in positivo. Dopo una lunghissima vicenda, che già metà basta, ...

L'Isola dei famosi 2018 : quanto guadagnano concorrenti - conduttore e opinionisti Video : quanto guadagnano i protagonisti [Video] dell'#Isola dei famosi 2018? A quanto ammontano i cachet che vengono sborsati da Mediaset e dalla casa di produzione del reality show per i concorrenti, la conduttrice e i due opinionisti di questa edizione? Una domanda che in tantissimi si stanno facendo sul web e sui social, dove sono curiosissimi di conoscere i cachet ufficiali di tutti i protagonisti di questa tredicesima edizione del reality show che ...

Isola dei Famosi - Bossari : ecco il vero motivo per cui porta l'auricolare Video : Da più di due mesi #Striscia La Notizia si sta occupando quotidianamente de L'Isola dei Famosi 2018 [Video]. Oltre a portare alla luce delle prove sulla vicenda Canna gate, il tg satirico di Antonio Ricci sta cercando di trovare le cosiddette magagne del programma targato Magnolia. Qualche settimana fa è stato mandato in onda un sevizio che riguarda #daniele Bossari. Per gli addetti a lavoro di Striscia e per molti telespettatori, l'opinionista ...

“L’ha spalmata tutta”. Isola dei Famosi super hot. Valeria Marini è appena arrivata e ha già messo i naufraghi a soqquadro. Dopo Simone Barbato un altro concorrente cade nella sua rete e sulla spiaggia sono scintille : Valeria Marini è appena arrivata all’Isola dei Famosi e ha già portato una ventata di novità. I naufraghi si sono fatti tutti intorno a lei e qualcuno non è proprio riuscito a resistere al sua fascino, ma non sono mancati neanche i momenti di attrito, insomma la sexy diva ha saputo ritirare su le sorti di un reality che fino ad ora è stato abbastanza problematico. Così l’atmosfera si è fatta decisamente bollente e neanche l’algido ...

“Tutta nuda!”. Isola dei famosi bollente - censura da ‘record’. Via reggiseno e slip - la naufraga si spoglia e la produzione è costretta a bloccare tutto (scandalo epocale). Ma ecco il video : Senza freni, senza inibizioni. All’Isola dei famosi il tasso erotico sale alle stelle. La naufraga ha deciso di riscaldare gli animi e di fare un bagno in modalità nature, come mamma l’ha fatta. La concorrente del reality improvvisa un siparietto super sexy in mezzo al mare: protagonista il suo seno incontenibile e non solo. Francesca Cipriani si è spogliata e si è lanciata nelle acque cristalline dell’Honduras, dove si ...

Isola dei Famosi 2018 : Valeria Marini contro Alessia Mancini : La Marini accusa l'ex letterina di Passaparola: "Devi sempre fare tutto tu, non sei così bella e nemmeno simpatica"

Isola dei Famosi - Simone Barbato accusa Jonathan : “È uno stratega” : Isola dei Famosi, Simone Barbato contro Jonathan: “È proprio uno stratega” Il rapporto instauratosi tra Jonathan Kashanian e Simone Barbato sembra sempre più vacillare all’Isola dei Famosi. Al ritorno da una delle prove settimanali, infatti, i due naufraghi hanno avuto una discussione, iniziata proprio da Simone. Il mimo di Avanti un Altro, parlando dell’arrivo di […] L'articolo Isola dei Famosi, Simone Barbato ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato sbotta : “Jonathan è stratega” : Simone Barbato critica Jonathan Kashanian a L’Isola dei Famosi Poco fa è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata settimanale del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza Valeria Marini, dopo pochi giorni passati in Honduras, ha già avuto la sua prima discussione. Con chi? Con Alessia Mancini. Difatti la bionda showgirl è sbottata, asserendo di non sopportare più gli atteggiamenti della Mancini, ritenendola ...

