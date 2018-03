L' Isola dei Famosi 13 si prolunga e cambia collocazione

Isola dei FAMOSI 2018 - LITE VALERIA MARINI-FRANCESCA CIPRIANI/ “Cornacchia scornacchiata - tarantola… basta!” : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: ancora critiche per Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino svela un possibile colpo di scena per VALERIA Marini e Francesca CIPRIANI(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Isola dei Famosi - ancora caos : Valeria Marini vuole già andarsene - ma Alessia Marcuzzi... : Valeria Marini vuole già abbandonare l' Isola dei Famosi . A lanciare la nuova bomba è Gabriele Parpiglia durante la trasmissione Ultime dall'Isola, in onda su Mediaset Extra. In realtà la Marini ...

Isola dei famosi - il miracolo di Valeria Marini. Retroscena : perché Alessia Marcuzzi è in ginocchio da lei : Il miracolo di Valeria Marini . Una delle ultime vere dive italiane è stata mandata all' Isola dei famosi per 'salvare' il soldato Alessia Marcuzzi dalle polemiche e dagli ascolti traballanti e la ...

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger - retroscena/ Filippo Nardi : “Sul canna-gate mi ha detto...” (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi racconta cosa le avrebbe detto la conduttrice dell'Isola dei Famosi nel dietro le quinte, le parole sul canna-gate.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:44:00 GMT)

“Alessia è terribile…”. Verissimo : parla Montrucchio. Mentre la moglie è all’Isola dei Famosi - per la prima volta Flavio dice quello che pensa veramente e delle difficoltà : “Ecco com’è vivere con lei” : Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più amate e più solide delle spettacolo. In questo momento lei è naufraga all’Isola dei Famosi e il marito sente fortemente la sua mancanza. In queste settimane ha fatto di tutto per farle arrivare il suo sostegno, è anche corso in Honduras per una dichiarazione d’amore e una bellissima sorpresa alla donna della sua vita. nell’ultima puntata di Verissimo l’attore ha parlato del ...

Isola dei Famosi 2018/ Valeria Marini e Francesca Cipriani : Stefano De Martino anticipa il colpo di scena! : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: ancora critiche per Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino svela un possibile colpo di scena per Valeria Marini e Francesca Cipriani(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:50:00 GMT)

'Ma in Cile parlano il Cileno?' : l'Isola dei famosi... - non proprio - sapientoni : Fausto Leali diventa "Fausto Reale", l'amianto e il ferro diventano "la stessa cosa", in Sudamericano parlano lingue "strane"... Ecco una carrellata di strafalcioni nei discorsi fra i concorrenti dell'...

Isola dei Famosi 2018/ Giucas Casella torna in Honduras con un compito speciale? : Isola dei Famosi 2018, il reality si allunga: Giucas Casella, dopo il ritiro, torna in Honduras con un ruolo speciale? Aumentano i rumors e il pubblico spera.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:21:00 GMT)

Valeria Marini tra Simone e Jonathan/ Isola dei Famosi 2018 : il mimo pazzo della showgirl-governante : Valeria Marini tra Simone Barbato e Jonathan all'Isola dei Famosi 2018: la showgirl detta le regole del gioco e Simone fa tutto ciò che lei ordina. Il video che sta spopolando.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:36:00 GMT)

L'Isola dei famosi passa al venerdì contro la Corrida di Carlo Conti : Ebbene si, il salto della cavalletta quest'anno pare essere il movimento atletico-televisivo più riuscito per L'isola dei famosi, che per le ultime tre puntate, quelle cioè del 6, 13 e 20 di aprile, passa al venerdì, sempre in prima serata e sempre su Canale 5.La decisione di Canale 5 di posizionare le ultime tre emissioni del programma condotto da Alessia Marcuzzi pare abbastanza evidente, tamponare il più possibile l'effetto catodico ...

Valeria Marini hot all’Isola dei Famosi : si scotta al sole e Jonathan le spalma la crema : Il sole dell’Honduras non ha risparmiato nemmeno Valeria Marini. La naufraga da poco approdata all’Isola dei Famosi 2018, si è scottata al sole per alleviare il fastidio qualcuno è giunto in suo aiuto. Jonathan si è...

“È ingrassata”. Tutti i naufraghi dimagriti - lei no. Isola dei Famosi - incredibile. Oltre 2 mesi di fame nera e digiuno forzato e la vip prende addirittura peso. Questo sì che è un bel mistero : Canna-gate, polemiche, accuse manifeste e poi ritrattate. E, ancora, cambi di palinsesto e attacchi senza pietà da parte degli ex naufraghi. Questa è l’Isola dei Famosi, edizione in corso. Che, però, al pari delle edizioni precedenti è anche fame, sole cocente, maltempo, mosquitos, nostalgia di casa, litigi feroci anche per le sciocchezze, strategie e avvicinamenti sospetti tra concorrenti. Eccole le costanti del reality che, Questo ...

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi sbrocca : 'Possono andare a fan**lo. Ne ho abbastanza di loro due' : Sull'Isola dei Famosi le temperature sembrano non accennare a scendere e si annuncia una nuova crisi tra i naufraghi che potrebbe movimentare il programma tv. Il protagonista del nuovo siparietto è ...

“Com’è senza trucco”. Valeria Marini è partita per l’Isola dei Famosi così - poi… Le foto della diva dei baci stellari in Honduras non mentono : la differenza c’è e si vede. Nonostante qualche ‘aiutino’ : È sbarcata in Honduras da meno di una settimana ma Valeria Marini, e non c’è da stupirsi, ha già movimentato l’Isola dei Famosi. Non sono rimasti molti naufraghi, ormai, e dalla produzione avranno pensato (bene) che c’era bisogno di una scossa. E chi meglio della diva dei baci stellari poteva aggiungere pepe al reality? La Marini si è distinta ancor prima di prendere l’aereo per l’Honduras. In diretta, nel ...