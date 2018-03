L' esercito siriano ha liberato dai terroristi due città a Ghuta Est

L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale - controllata dai ribelli : L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato circa un terzo di Ghouta orientale, l’area controllata dai ribelli alla periferia di Damasco, la capitale della Siria. Nelle ultime due settimane, ha detto l’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa The post L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale, controllata dai ribelli appeared first on Il Post.

Berlusconi apre ai fuoriusciti del M5s e l'esercito siriano entra ad Afrin. Le notizie del giorno in breve : "I ministri delle Finanze europei e i mercati sembrano fiduciosi che ci sarà stabilità politica dopo le elezioni del 4 marzo", ha detto il ministro dell'Economia. Ci sono stati 5 mila casi di ...

Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito siriano contro i ribelli a Ghouta orientale : È l'ultima enclave ribelle nella zona di Damasco, in Siria, e le forze alleate al regime di Assad stanno provando a riconquistarla The post Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell’esercito siriano contro i ribelli a Ghouta orientale appeared first on Il Post.

CAOS SIRIA/ L'esercito (curdo) creato dagli Usa per prendersi il petrolio siriano : Le forze filo-americane Syrian Democratic Force sono curdi organizzati sotto falso nome dagli Usa. Per prendersi il petrolio e sempre sacrificabili a Erdogan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Putin ferma (per ora) la sfida aperta tra Israele e Iran, di P. RicciCAOS SIRIA/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. Ricci