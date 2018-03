L' Eni nell' Artico | i petrolieri texani e l' Europa a tutto gas

Quasi uno stipendio per un kg di zucchero - il Venezuela nella disperazione. E Trump forse pronto a intervEnire : L'inflazione a febbraio avrebbe superato il 6.000% su base annua nel Venezuela, dove il Fondo Monetario Internazionale prevede che arriverà quest'anno al 13.000%. In altre parole, i prezzi negli ...

Xylella - quasi 3mila ulivi infetti in Puglia nella fascia di contEnimento : a gennaio erano 735 : nella zona cuscinetto (una fascia di 30 chilometri che taglia la Puglia dall'Adriatico allo Ionio) spicca l'area brindisina di Oria e Francavilla Fontana, dove...

I gEnitori gli impediscono di usare lo smartphone di notte - 15enne si impicca nella sua stanza : I genitori gli impediscono di usare lo smartphone di notte, 15enne si impicca nella sua stanza Keelan Groves, teenager di Fletwood, in Regno Unito, per almeno due anni non avrebbe fatto alcuna storia sul provvedimento adottato dai genitori in casa (valido anche per suo fratello minore). Tuttavia lo scorso maggio qualcosa è andato storto.Continua a […]

I gEnitori gli impediscono di usare lo smartphone di notte - 15enne si impicca nella sua stanza : Keelan Groves, teenager di Fletwood, in Regno Unito, per almeno due anni non avrebbe fatto alcuna storia sul provvedimento adottato dai genitori in casa (valido anche per suo fratello minore). Tuttavia lo scorso maggio qualcosa è andato storto.Continua a leggere

Isola bollente - Simone incontEnibile nella notte : “Valeria - ti voglio!” : Missione compiuta. Valeria Marini, naufraga “con mandato speciale” in Honduras, è approdata in Honduras con un obiettivo, ovvero risvegliare l’erotismo sopito tra i concorrenti dell’

"Petite messe solennelle" domEnica in San Donato a Demonte : domenica 25 marzo, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Donato in Demonte, in provincia di Cuneo, si terrà il concerto di apertura della stagione culturale 2018 dell'associazione Amici di Demonte.

SostEnibilità - l'innovazione prende vita nell'università : Il pre rettore dell'Universita di Palermo in occasione della giornate della ricerca promosse da Corepla

Ora legale nella notte di domEnica 25 marzo Video : La notte fra sabato 24 e domenica 25 marzo ricordiamoci di spostare le lancette in avanti: le due diventeranno le tre. Negli USA l'ora legale ha fatto il suo ingresso la notte fra il 10 e l'11 marzo, lo stesso dicasi alle Hawaii, Porto Rico, Isole Vergini, Canada e Messico. In Africa non si adotta in quanto i paesi più vicini all'Equatore non hanno un rilevante cambio di luce durante i mesi dell'anno, così come in Asia, Sud America all'infuori ...

Muore a 20 anni nella sua casa di Cagliari : Giovanni colpito da mEningite di tipo B : I risultati delle analisi effettuate dal Centro di riferimento regionale dell'Università di Sassari confermano la prima ipotesi fatta dai medici. Giovanni Mandas aveva febbre e altri sintomi da domenica ed è deceduto lunedì.Continua a leggere

Maltempo Calabria - mareggiate sulla costa tirrEnica : il presidente Oliverio dispone sopralluoghi nelle zone colpite : sulla grave situazione in tutto il Tirreno catanzarese e cosentino la Protezione civile regionale è già all’opera da ieri mattina, con personale e mezzi propri, con gruppi di volontariato, per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dalle mareggiate. La Protezione civile regionale ha lavorato per tutta la notte e sta continuando in queste ore. Il presidente della Regione, Mario Oliverio, sta seguendo costantemente l’evoluzione della ...

Ora legale nella notte di domEnica 25 marzo : La notte fra sabato 24 e domenica 25 marzo ricordiamoci di spostare le lancette in avanti: le due diventeranno le tre. Negli USA l'ora legale ha fatto il suo ingresso la notte fra il 10 e l'11 marzo, lo stesso dicasi alle Hawaii, Porto Rico, Isole Vergini, Canada e Messico. In Africa non si adotta in quanto i paesi più vicini all'Equatore non hanno un rilevante cambio di luce durante i mesi dell'anno, così come in Asia, Sud America (all'infuori ...

MADRA torna domEnica 25 marzo nelle vie del centro e al Salone dei Mosaici : ... con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell'economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un'agricoltura ...

Poche donne nella scienza? Colpa degli stereotipi trasmessi dai gEnitori : Lui sarà ingegnere o informatico, lei insegnante. Lui farà il medico, lei la veterinaria. Sì, i ragazzi e le ragazze italiane che frequentano le scuole medie la pensano in maggioranza così e immaginano un futuro professionale che rispecchia i più tradizionali stereotipi di genere. A confermarlo è la ricerca Cosa farò da grande? condotta da Ipsos e promossa da Valore D. Non solo. Dall’indagine emerge che gli stereotipi di genere si ...

Mara VEnier insinua sull’uso di canne nello studio dell’Isola? : Isola dei Famosi: Mara Venier fa dell’ironia sul canna – gate? La nona puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma già ci sono state le prime polemiche. Difatti Alessia Marcuzzi, dopo i soliti saluti di rito, si è collegata con i naufraghi in Honduras. E in questa circostanza ha voluto far chiarire Marco Ferri, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini e Bianca Atzei. Difatti i quattro hanno ...