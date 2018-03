In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 marzo : Salvini uccide un B. morto. La Lega vota Bernini presidente del Senato : In Parlamento Il primo giorno degli schiaffi: inizia Re Giorgio, segue Salvini XVIII Legislatura – Napolitano impietoso col Pd e Renzi: “Bocciati gli ultimi tre governi e l’autoesaltazione dei risultati ottenuti”. Poi il leader lumbard mette all’angolo il fu Caimano di Marco Palombi B. sei tutti loro di Marco Travaglio Noi qui a scrivere che mai Di Maio deve fare accordi con B., e neanche incontrarlo, neppure parlargli al telefono, ...

Matteo Salvini - la sfida in faccia a Silvio Berlusconi : 'Alla Camera la Lega vota un candidato del M5s' : Servirà una notte di miracoli per far ricucire Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . La proposta di Anna Maria Bernini alla presidenza del Senato ha fatto esplodere il centrodestra. La forzista Bernini ...

Presidenze - fumate nere. Lega vota Bernini - Berlusconi : rotta la coalizione. Lei rinuncia : Diluvio di schede bianche. In Senato la Lega vota Bernini di Forza Italia. Berlusconi: "Vuole governo con M5S". Giorgetti: "Berlusconi ha esagerato, Bernini era un favore a FI". Di Maio: pronti a sostenere Bernini. Ma la senatrice si dice "indisponibile"

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| Salvini : a Camera nome M5s : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - asse con Di Maio. Ma lei vede l'ex cav e rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei sarebbe pronta a rinunciare : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei sarebbe pronta a rinunciare : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Matteo Salvini e Lega - Umberto Bossi l'unico a non votare la Bernini. 'Errore' - ma va da Berlusconi : bomba atomica : Qualcosa di più di un indizio. Umberto Bossi è l'unico senatore tra i 58 della Lega che non ha votato per Anna Maria Bernini presidente nella terza tornata. Tra tante schede bianche, sono stati 57 i ...

Lega vota Bernini : Roma, 23 mar. , AdnKronos, - "Abbiamo votato la Bernini" per la presidenza del Senato. A dirlo Matteo Salvini che l'ha definito "un atto di amore verso il Paese, verso il Parlamento e verso il ...