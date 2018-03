Lega e M5S | stretta di mano tra Toninelli-Centinaio

Presidenze camere - accordo M5s-Lega su Fico e Casellati : "Chi vota Casellati, vota Fico alla Camera". Con queste parole Luigi Di Maio sancisce l'accordo M5s-Centrodestra ratificati dai due incontri paralleli di Palazzo Grazioli e Hotel Forum.L'intesa nel centrodestra si è ritrovata nel vertice di questa mattina a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro per tentare in extremis di evitare la spaccatura del centrodestra dopo la forzatura del leader ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Lega propone a Berlusconi il nome della Casellati. M5s : ‘Fraccaro a Montecitorio’ : È stata una notte di incontri, dialoghi e tentativi di nuove trattative quella appena trascorsa, dopo il terremoto nel centrodestra che ha in qualche modo sbloccato l’impasse in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. A palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, si è continuato a oltranza. E anche in mattinata c’è l’ennesimo vertice del centrodestra per cercare di ricomporre la frattura. In ...

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Lega M5S prova d' intesa - sgambetto a Romani per la Bernini che rifiuta. Berlusconi furioso : ... senza pagare l'insostenibile prezzo stabilito da Berlusconi: l'incontro ufficiale con lo psico-nano, secondo il nomignolo che Beppe Grillo affibbia nei suoi spettacoli al Cavaliere. Così infatti si ...

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| M5s : alla Camera Fraccaro : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

Rottura Berlusconi-Salvini - il n.1 della Lega : “Alla Camera votiamo candidato M5S”. Fraccaro è la scelta del Movimento : Lo strappo si consuma alle 18 quando Matteo Salvini rientra al Senato dopo aver comunicato, a cose fatte, a Silvio Berlusconi la decisione della Lega: al Senato, già alla seconda chiama, i leghisti hanno votato Anna Maria Bernini. Una Rottura clamorosa con il Cavaliere, deciso ad andare al ballottaggio sul nome di Paolo Romani, con l’obiettivo di c...

Il centrodestra si spacca. È nato l'asse M5s-Lega? : Parte la legislatura, si registra la prima impasse: Camera e Senato non riescono a eleggere i rispettivi presidenti dell'Assemblea, con rispettivamente tre e due fumate nere. Il M5S si rifugia dietro ai nyet e ai veti, il Pd depone invariabilmente una scheda bianca nell'urna. Ma la notizia del giorno è il litigio tra Salvini e Berlusconi. Lega e Forza Italia si avvinghiano in una lotta per la primazia ...

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini - asse Lega -M5S alla Camera : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte