Le interminabili discussioni per l' ora legale

swissinfo.ch

: RT @morganticlaudio: 315 inutili (e costosissimi) senatori, siedono da oggi nell'aula dell'inutile (e costosissimo) Senato per dilungarsi i… - pananost : RT @morganticlaudio: 315 inutili (e costosissimi) senatori, siedono da oggi nell'aula dell'inutile (e costosissimo) Senato per dilungarsi i… - m_enomis : RT @morganticlaudio: 315 inutili (e costosissimi) senatori, siedono da oggi nell'aula dell'inutile (e costosissimo) Senato per dilungarsi i… - m_enomis : RT @morganticlaudio: 315 inutili (e costosissimi) senatori, siedono da oggi nell'aula dell'inutile (e costosissimo) Senato per dilungarsi i… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano