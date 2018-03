Le coccole di mamma curano il Dna

huffingtonpost

(Di sabato 24 marzo 2018) Le cure dellapossono modificare il Dna: esperimenti sui topi mostrano che nel cervello dei cuccioli più trascurati dalle madri si accumula un maggior numero di copie di geni 'ballerini', in grado di replicarsi e spostarsi da un punto all'altro del genoma. La scoperta potrebbe aiutare a comprendere, nell'uomo, le cause di disturbi come depressione e schizofrenia.Pubblicato sulla rivista Science, il risultato si deve alla ricerca coordinata da Tracy Bedrosian, dell'americano Salk Institute for Biological Studies. Dopo la scoperta recente che gli inquinanti possono 'prendere il controllo' del Dna, "l'esperimento è una nuova conferma di come una parte del codice genetico sia molto più sensibile alle influenze ambientali di quanto si credesse" ha detto all'ANSA il genetista Giuseppe Novelli, rettore dell'università di Roma Tor Vergata.Questa parte del Dna ...