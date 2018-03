Le banche ora mettono a nudo i Cda

banche Venete : domani presidio lavoratori davanti a ex sede Bpvi (2) : (AdnKronos) - "Si tratta - prosegue la nota - di lavoratori di Apulia Previdenza, Apulia Pronto Prestito, Gruppo Banca Intermobiliare, Bpvi Multicredito, Claris Factoring, Claris Leasing, Farbanca, Immobiliare Stampa, Nem, Prestinuova, ai quali, pur non avendo prospettive certe, non sono state date

banche Venete : domani presidio lavoratori davanti a ex sede Bpvi : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) – I 700 lavoratori delle 10 aziende gravitanti attorno alle Banche Venete e non acquisite da Banca Intesa sono rimasti senza garanzie circa le proprie prospettive. Per richiamare l’attenzione sulla loro situazione e chiedere soluzioni certe, daranno vita ad un presidio domani, venerdì 23 marzo, a Vicenza, davanti alla direzione dell’ex Bpvi (in via Battaglione Framarin) dalle 10 alle 13.La ...

banche Venete : domani presidio lavoratori davanti a ex sede Bpvi (2) : (AdnKronos) – “Si tratta – prosegue la nota – di lavoratori di Apulia Previdenza, Apulia Pronto Prestito, Gruppo Banca Intermobiliare, Bpvi Multicredito, Claris Factoring, Claris Leasing, Farbanca, Immobiliare Stampa, Nem, Prestinuova, ai quali, pur non avendo prospettive certe, non sono state date garanzie occupazionali future. I commissari liquidatori, che inizialmente pensavano di poter cedere le aziende sul mercato ...

banche - ABI : miglioramenti in Addendum BCE : Il Comitato esecutivo dell' ABI constata i miglioramenti apportati al testo dell' Addendum alle Linee Guide della BCE " SSM sui crediti deteriorati . In un documento approvato all'unanimità, il ...

banche venete : sindacati - 700 lavoratori aziende non acquisite da Intesa senza garanzie : Vicenza, 20 mar. (AdnKronos) – “Sono 700 i lavoratori delle 10 aziende non acquisite da Banca Intesa (150 nel Veneto) rimasti senza garanzie circa le proprie prospettive. Per richiamare l’attenzione sulla loro situazione e chiedere soluzioni certe, i sindacati daranno vita ad un presidio venerdì 23 marzo a Vicenza, davanti alla direzione dell’ex Bpvi (in via Battaglione Framarin) dalle 10 alle 13. La mobilitazione è ...

Crediti deteriorati - Bce più morbida con banche : da 2 a 7 anni per ridurli : Per l'eliminazione delle sofferenze che gravano sui bilanci delle banche europee, linee guida meno dure di quelle annunciate ad ottobre che avevano provocato aspre polemiche -

banche - giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati / Bce chiede tempi veloci : i rischi per l'Italia : Banche, giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati. Bce chiede tempi veloci: i rischi per l'Italia in attesa delle nuove disposizioni. Le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:15:00 GMT)

banche - i tribunali lumaca frenano il recupero dei crediti deteriorati : Le procedure giudiziarie per recuperare gli Npl superano spesso i tempi richiesti dai regolatori. La Bce impone il recupero in sette anni, ma in molte regioni le aste immobiliari durano di più. Prima che si concluda un’ingiunzione a volte passano i due anni richiesti...

banche - pronto l'Addendum della BCE sui crediti deteriorati : Teleborsa, - Entra nel vivo la guerra della Banca Centrale Europea ai crediti deteriorati in seno alle Banche europee. Come ampiamente atteso l' Eurotower ha pubblicato l'Addendum alle linee guida ...