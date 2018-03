Le 7 regole d’oro per scegliere il profumo giusto

vanityfair

(Di sabato 24 marzo 2018) Profumiere e star mondiale, ha esordito a 25 anni, creando Le Mâle di Jean Paul Gaultier, prima di fondare la sua Maison, sulla scia delle marche del lusso che portano il nome del loro creatore, il trentanovenne Francis Kurkdjian, è uno dei nasi più celebrati del mondo, per l’originalità e la qualità delle sue creazioni. Insieme a lui abbiamo riflettuto sulleprincipali per non sbagliare, quando vogliamo crearci identità olfattive: «Parte integrante della percezione che vogliamo dare di noi stessi». LEGGI ANCHEI profumi abbinati ai segni zodiacali Lo abbiamo incontrato a Villa Medici, a Roma, per una conferenza intitolata «, scultura dell’invisibile», perché come ci dice, «le fragranze sono sculture di noi stessi, che ci accompagnano nella vita quotidiana, dandoci identità invisibili, ma presenti». Regola numero 1 – Farsi guidare dall’istinto «Penso che al ...