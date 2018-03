LAURA PAUSINI E PAOLO CARTA Dedica d’amore e grandi soddisfazioni con il primo posto

LAURA PAUSINI debutta prima in classifica e annuncia nuove date in Italia del tour - BIGLIETTI - : In molti ne erano certi ma, nell'epoca dello streaming nulla è ormai così scontato, quindi il primo posto in classifica di LAURA PAUSINI con il nuovo album Fatti sentire , entrato alla #1 sia negli album che nei vinili è un buon risultato per ...

LAURA PAUSINI e Paolo Carta : la dedica per i 13 anni d’amore : Paolo Carta e i 13 anni d’amore con Laura Pausini: la dedica Laura Pausini e Paolo Carta festeggiano oggi 13 anni d’amore. In occasione di questo importante anniversario la cantante italiana ha postato sui suoi social una bellissima foto di loro due in bianco e nero e nella didascalia dell’immagine una dedica rivolta al suo fidanzato. Laura ha affermato che è consapevole che il loro amore è solo loro e non dei social network ...

LAURA PAUSINI Day su Radio2 il 26 marzo : come partecipare e seguire la diretta : Il Laura Pausini Day su Radio2 ci proietterà direttamente nel mondo di Fatti sentire. L'artista è quindi pronta a far parte di un'intera giornata a lei dedicata negli studi dell'emittente radiofonica a partire dalle 10,30, con la prima ospitata a Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni. L'artista si sposterà quindi in Non è un paese per giovani con Giovanni Veronesi e Max Cervelli alle ore 12, il tutto in diretta live e con ...

LAURA PAUSINI a Milano - Mediolanum Forum di Assago : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per il doppio concerto : Laura Pausini a Milano, per un doppio concerto al Mediolanum Forum di Assago a settembre. L'artista romagnola annuncia le date della sua tournée italiana e, subito dopo, un raddoppio dell'evento in programma a Milano. Laura Pausini a Milano sarà in concerto l'8 e il 9 settembre 2018 e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a partire da 36 euro per arrivare agli 87 euro per un posto nel primo anello numerato in tribuna ...

LAURA PAUSINI a Deejay Chiama Italia tra i dubbi di Non è detto e uno spoiler sul 2° singolo (video) : Laura Pausini a Deejay Chiama Italia rivela tutti i segreti di Non è detto. L'artista torna sul periodo di pubblicazione dell'album, arrivata in un periodo non congeniale per la casa discografica. Fatti sentire avrebbe dovuto uscire nel 2019, ma Laura Pausini sembra essersi imposta e aver deciso di uscire all'inizio dell'anno: "Sono voluta uscire dalla zona comfort, in un periodo nel quale non ci sono i programmi canonici. Ho voluto ...

«Quando ti ascolto - sorrido». E LAURA PAUSINI fa visita a Fabio in ospedale : Il grande cuore di Laura Pausini. La cantante ha fatto visita – a sorpresa – all’ospedale Maggiore di Lodi a Fabio Muroni, il dodicenne affetto dalla sindrome di West, una rara forma di epilessia che implica tetraparesi spastica, ed encefalopatia, che, attraverso il papà le aveva scritto una lettera via Facebook. La sua richiesta: poter incontrare la sua cantante preferita almeno una volta. «Fra tutti i cantanti che ascolto sei ...