L’attentato di Trèbes | in ordine

L'attentato a Trèbes - in Francia : Questa mattina un uomo franco marocchino di 26 anni ha sparato ad alcuni poliziotti e preso degli ostaggi, uccidendo tre persone: l'attacco è stato rivendicato dall'ISIS

Il gendarme che aveva preso il posto di un ostaggio nelL'attentato a Trèbes è morto : Si chiamava Arnaud Beltrame, aveva 45 anni ed era stato soprannominato dalla stampa "il gendarme eroe"

Mattina di terrore a Trebes - sale a 3 il bilancio delle vittime. Ucciso L'attentatore. L'Isis rivendica | : Il ministero dell'Interno ha annunciato l'avvio delle operazioni per trarre in salvo i clienti catturati. Il premier, Edouard Philippe, ha definito «grave» la situazione

Francia - attacco a Trebes – Aggressore ucciso dalle teste di cuoio : tre morti e diversi feriti. L'attentatore chiedeva il rilascio del terrorista Salah Abdeslam : La Francia ripiomba nella paura. L'allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Il sequestratore di ostaggi del supermercato Super U di Trèbes – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite diverse – è stato ucciso dalla teste di cuoio intervenute. Poco prima aveva chiesto la liberazione di Salah Abdeslam, l'unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente detenuto in Francia.

L'attentatore di Trèbes è stato ucciso : Stamattina era entrato in un supermercato nel sud della Francia e aveva preso in ostaggio diverse persone: almeno due sono state uccise