Lara Comi : "Lo stalker è tornato - vuole sposarmi e avere un figlio da me" : Ancora incubo per l'eurodeputata di Forza Italia: "Il mio stalker ha cambiato nome sui social e dice di aver fissato la data delle nostre nozze"

Lara Comi dice che il suo stalker la perseguita ancora : Nonostante una condanna a 18 mesi, la persona che la importuna da più di un anno non ha ancora smesso di farlo