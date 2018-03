L' app Android di Twitch ora supporta anche le Estensioni | download apk

Bloccare app Android che accedono ad Internet : Firewall per Android : NetGuard è un’applicazione per Android che fa da Firewall e Bloccare connessioni indesiderate da ogni singola app che accede ad Internet Download APK NetGuard: Firewall personalizzabile per Android senza ROOT La sicurezza non è mai troppa quando si parla della privacy dei propri dati e file e usare un filtro per impedire alle applicazioni di […]

Le Instant apps e un bug con PackageManager su Android 8.0 Oreo : Le Instant Apps rompono il PackageManager: piccolo problema sui dispositivi con Android 8.0 Oreo, dove i comandi dedicati forniscono liste vuote. L'articolo Le Instant Apps e un bug con PackageManager su Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

“Windows Phone più apprezzato di Android e iOS? Non mi meraviglia!” – [LA VOCE DEL POPOLO] : Ecco ritrovati all’ennesima “puntata” della nostra rubrica i cui protagonisti dei nostri articoli siete voi: “La VOCE del popolo”! Dopo aver visto nell’ultimo articolo le problematiche riguardanti l’innovazione del mercato smartPhone e la necessità di rivoluzionare con Surface Phone, quest’oggi abbiamo selezionato per voi un commento riguardante Windows Phone, iOS e Android: quale tra i tre sarà il ...

Possibile modificare messaggi Whatsapp oltre a cancellarli su iPhone e Android? Chiarimenti doverosi : Più di qualche utente da tempo si chiede se sia Possibile modificare i messaggi WhatsApp oltre che (naturalmente) cancellarli su iPhone e Android. La funzione di eliminazione delle note è stata introdotta nell'applicazione di messaggistica relativamente da poco tempo ma nel contempo, è stato abbandonato lo sviluppo di un'altra funzione speculare, quella che consentiva di editare quanto già inviato. A più riprese e grazie a determinate beta, ...

Play Store : più di 40 app e giochi Android in offerta per questo giovedì : Ci sono ben 45 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per avvicinarsi al weekend? L'articolo Play Store: più di 40 app e giochi Android in offerta per questo giovedì proviene da TuttoAndroid.

app per perdere peso con Android : Quando aumentiamo di peso e prendiamo qualche chilo di troppo ci ritroviamo sempre a dire, da lunedì inizio la dieta, cosa che puntualmente avviene, ma che nel giro di pochi giorni viene abbandonata. Visto che non tutti possiamo permetterci un personal trainer o un nutrizionista, può venire in nostro aiuto, una serie di utilissime app […] App per perdere peso con Android

Android P avrà il supporto all’avvio automatico delle app quando servono? : Secondo recenti informazioni sul codice, Android P potrebbe aggiungere il supporto all’avvio automatico di un’applicazione quando lo smartphone viene connesso a certi dispositivi o accessori.Di recente gli attenti sviluppatori del forum XDA Developers, che sono venuti in possesso della rom di Android P Preview 1, stanno attentamente analizzando i cambiamenti all’interno del codice per individuare possibili e interessanti novità ...

L’app di Bing per Android si aggiorna con la sincronizzazione delle ricerche : E’ vero Bing nel nostro Paese è molto scadente, possiede poche feature ed è impreciso ma ha comunque quella stretta nicchia di utenti che la utilizza quotidianamente sul proprio smartphone magari perchè riesce a integrare meglio l’ecosistema Microsoft. Se fate parte di questa nicchia sarete felici nel sapere che l’app di Bing per dispositivi Android è stata aggiornata alla versione 8.2.26177804 con molte novità. Ora è possibile ...

Risparmio batteria smartphone Android : subentra l’app Toogle Track : Risparmiare batteria smartphone Android sta diventando un'impresa sempre più difficile: al giorno d'oggi le app ed i servizi tendono ad impiegare risorse insospettabili, sarebbe quindi utile riuscire a monitorare nel concreto i vari processi, per meglio capire a quali livelli si spendono i maggiori consumi. Ci sono tante app nel Play Store che promettono attività di monitoraggio strumentale continuo, ma molto di queste sono a pagamento ...

Android Instant apps : le applicazioni via streaming senza installazione Video : Il termine Instant Apps, come dice stesso il termine, rende possibile ere un'applicazione del Play Store [Video] senza doverla installare sullo #Smartphone, andando ad evitare l'occupazione di una parte di memoria del dispositivo. I primi test su questa nuova tecnologia sono stati effettuati gia' nei primi mesi del 2017, dopo l'annuncio ufficiale che fu fatto in occasione della conferenza I/O del 2016. #Google nell'ultima conferenza, ha ...

Play Store : per l’equinozio di primavera tante app e molti giochi Android in offerta : Ci sono oltre 60 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 35 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per festeggiare l'equinozio di primavera? L'articolo Play Store: per l’equinozio di primavera tante app e molti giochi Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 65 blocca le app per le email su Android : meglio fare un downgrade : Google Chrome 65 blocca le app per email su Android ad alcuni utenti: ecco come fare per risolvere temporaneamente questo fastidioso problema legato all'ultima versione di Chrome. L'articolo Google Chrome 65 blocca le app per le email su Android: meglio fare un downgrade proviene da TuttoAndroid.

Android P potrebbe decimare le app Android più vecchie : vecchie Applicazioni Android potrebbero smettere di funzionare con l’arrivo di Android P: il primo caso potrebbe essere la famosa App Samsung Movie Maker per dispositivi Galaxy.Gli sviluppatori di recente hanno individuato un nuovo requisito minimo nell’ultima versione Android P Developers Preview 1, e riguarda le API.Quest’ultimo requisito se non viene soddisfatto da un applicazione, causa un messaggio di errore da parte del ...