Lanciano - Due prestigiosi incontri di Basket | si disputeranno lunedì 26 marzo a partire

Lanciano sassi e neve dal cavalcavia : due ragazzini nei guai : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Lanciano sassi e neve dal ...

Un video d'addio ai genitori e si Lanciano nel vuoto. Il suicidio di due minorenni forse legato alla Blue Whale : Un ultimo saluto al ragazzo in un post e un video di addio, prima di lanciarsi nel vuoto. Sono questi gli ultimi messaggi di Maria Vigtadova, 12 anni, e della sorellastra Anastasia Svetozarova, 15, ritrovate senza vita ai piedi di un palazzo di dieci piani a Izhevsh, in Russia, dove abitavano. La polizia sta adesso indagando per scoprire se il loro suicidio sia collegato alla Blue Whale, il macabro "gioco" che ha spinto molti minorenni russi a ...

Lanciano droga dal balcone - due arresti nel Palermitano : I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Monreale hanno tratto in arresto Paolo Correnti e Salvatore Riina, rispettivamente di 28 e 23 anni. Per i due l'accusa e' di detenzione ai fini ...

Sei Nazioni 2018 - Irlanda-Italia : le formazioni. I XV delle due squadre. Parisse e compagni Lanciano la sfida ai Verdi : Secondo appuntamento nel Sei Nazioni 2018 per l’Italia del rugby: durissima trasferta a Dublino per gli azzurri che nel pomeriggio, alle 15.15, affronteranno l’Irlanda. Sergio Parisse e compagni lanciano ovviamente la sfida ai Verdi: servirà una prestazione monstre per ribaltare un pronostico che pende nettamente dalla parte di Sexton e soci. Andiamo a scoprire le formazioni delle due squadre. Il XV dell’Irlanda 15 Rob Kearney ...

OA Sport e IRC Lanciano il tg olimpico! Ogni giorno due appuntamenti sui Giochi Olimpici di PyeongChang 2018! : Il TG sarà visibile in Diretta Streaming sulla home-page di OA Sport , si tratta del video streaming al di sotto della dicitura 'WEB TV', ed all'interno di ciascun articolo ed andrà in onda in ...