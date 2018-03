L' allenatore del Borussia Dortmund | Bolt? Deve lavorare ancora tanto

Dalla Francia : Neymar sceglie il nuovo allenatore del Psg : 'Luis Enrique meglio di Conte' : PARIGI - 'Presidente meglio Luis Enrique, prenda lui' . Secondo quando riportato Dalla stampa parigina, in estrema sintesi, sarebbe stato questo il discorso che Neymar avrebbe fatto al patron del Psg, ...

In vetta vince solo l'Empoli. Malore per l'allenatore del Palermo Tedino : Giornata pazza, in serie B, con tensione alta a Novara , colpito l'allenatore del Palermo Tedino, da un oggetto arrivato dalle tribune, e a Terni: cambio sbagliato dal team manager umbro, due espulsi ...

Caso Sarri-giornalista : dalla Spagna parole dure contro l'allenatore del Napoli Video : Che Maurizio #sarri sia un personaggio fuori dagli schemi, estremamente schietto e talvolta un po' troppo sopra le righe è oramai cosa nota. Sarri è così, non nasconde la sua natura e con lui è un vero e proprio prendere o lasciare. Infatti c'è a chi piace questo suo non omologarsi al mondo del calcio di oggi e chi invece critica il suo modo di porsi privo di forma e apparenza. l'allenatore del Napoli ha dei principi dai quali non si allontana, ...

Bebeto morto - addio all’allenatore di volley della “generazione dei fenomeni”. Con l’Italia vinse i Mondiali del 1998 : C’è stato un periodo in cui la pallavolo era l’Italia. Era l’inizio degli anni ‘90, erano gli anni della generazione dei fenomeni. E uno dei protagonisti di quel miracolo sportivo durato un decennio porta il nome di Paulo Roberto de Freitas, che tutti conoscevano come Bebeto. E’ stato l’ultimo ct a portare la Nazionale azzurra sul tetto del mondo, 20 anni fa, dopo aver sconvolto il campionato italiano con la pallavolo totale della sua Maxicono ...

È morto Bebeto - l’allenatore della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 : È morto Paulo Roberto De Freitas, detto Bebeto, l’allenatore brasiliano della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998. Aveva 68 anni e sembra che sia morto per un infarto. Bebeto aveva iniziato ad allenare dopo una The post È morto Bebeto, l’allenatore della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 appeared first on Il Post.

Mourinho - bordata a De Boer : "Peggior allenatore della Premier League" : Frank de Boer , ex allenatore di Inter , Ajax e Crystal Palace, ha letteralmente fallito nelle sue esperienze in Italia e in Inghilterra ma nonostante questo ha trovato il modo per pungolare un ...

L'allenatore occulto della Juve : Pioggia e lacrime, pensando a chi non c'è più ma è più presente di prima. Omaggio dovunque a Davide Astori, poi football, colpi di scena e di tacco, come il bingol di Ciro Immobile all'ultimo secondo ...

La risposta sessista dell’allenatore del Napoli a una giornalista : «Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi» The post La risposta sessista dell’allenatore del Napoli a una giornalista appeared first on Il Post.

Lunedì calcistico di Vga con l'allenatore del Verucchio Costa e tutto sul Rimini Calcio : Lunedì sera a partire dalle o re 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini , Canale 86 e in streaming teleRimini.it , tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al Calcio locale e al Rimini Calcio. In Calcio di Rigore gli ospiti della 25°a puntata saranno l'allenatore del ...

Astori - il commosso ricordo dell'allenatore Pioli : "Me lo sono goduto troppo poco" : Poche parole solo per ricordare Davide Astori. "Oggi preferisco parlare io, perché ho qualcosa da dire, evitando le domande" dice l'allenatore delle Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia...

