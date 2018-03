La Verona «vivace» si aggiudica 25 agenti in più

larena

: #Sicurezza, #Verona «vivace» e dal Ministero arriva l'ok al cambio di «fascia»: arrivano 25 agenti in più - larenait : #Sicurezza, #Verona «vivace» e dal Ministero arriva l'ok al cambio di «fascia»: arrivano 25 agenti in più - telearenatv : Stasera, 21:15, i ragazzi di #Formidabili ospiteranno il primo cittadino di Verona per sottoporgli la loro idea di… -

(Di sabato 24 marzo 2018)è stata inserita non per uno specifico allarme criminalità, ma per il forte impegno in ordine pubblico, considerato che la città ha due squadre in A, è moltocon spettacoli, fiere ...