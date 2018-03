gossipnews.tv

: La verità su Forum. Parlano gli attori!: - GossipNews_Tv : La verità su Forum. Parlano gli attori!: - MDeangelis2003 : RT @forummediaset: Figlio 40enne disoccupato e single si iscrive, grazie ai soldi della madre, a un corso di seduzione dicendole che gli se… - PoetaAbruzzese : RT @forummediaset: Figlio 40enne disoccupato e single si iscrive, grazie ai soldi della madre, a un corso di seduzione dicendole che gli se… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Le storie raccontate asarebbero recitate da attori? Sembrerebbe proprio di si. Ecco che cosa svelano i diretti interessati! Rivelati retroscena che non ti aspetti! Ecco quanto vengono pagati gliIl sospetto che nella trasmissioneci fossero attori, ai telespettatori era già venuto da parecchio tempo. Ma ora un attore ha svelato retroscena inediti. Ecco le sue parole: “Non mi definirei un attore, non sono un professionista, ma svariati anni fa ho fatto un provino tramite la Corima Produzioni e da allora ho partecipato a 4-5 puntate solo per profitto. A noi viene dato una sorta di copione la mattina stessa. Chi è capace di realizzare la messa in scena nel giro di due ore diventa il protagonista della storia della mattina in diretta, altrimenti viene arruolato per lo spazio del pomeriggio di Rete 4, che è registrato. Ci chiudono in una stanzina per alcune ore ...