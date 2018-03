La Spagna è una dittatura | arrestato anche il nuovo presidente Turull

Salute : seduta di “apiterapia” fatale per una donna in Spagna : Una volta al mese per 2 anni, una donna di 55 anni residente a Madrid ha utilizzato una singolare terapia contro la rigidità articolare: una sorta di agopuntura, ma usando invece degli aghi api vive. Questo, però, a lungo andare le è costato la vita. Un giorno, dopo l’ennesima puntura, si è sentita male e non c’è stato nulla da fare per lei. L’apiterapia contro vari tipi di dolori è “una tecnica che sta diventando sempre ...

Una Vita trame Spagna : nuova tragedia ad Acacias 38 - Martin viene ucciso Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla terza serie di Una Vita, la soap opera spagnola che ha appena annunciato il bacio tra Inigo e Leonor. [Video] Le trame spagnole svelano che la rivolta degli operai si macchiera' di sangue, quando un amatissimo personaggio perdera' la Vita. Anticipazioni Una Vita: una tragedia sconvolge Acacias 38 Le anticipazioni delle puntate [Video]di Una Vita, in onda in Spagna, svelano che alcuni ...

Una Vita puntate Spagna : Teresa e Mauro scoprono i corpi di German e Manuela Video : Anticipazioni #Una Vita puntate spagnole: Teresa e Mauro, dopo anni e disperate ricerche, sono arrivati a scoprire i cadaveri di German e Manuela. Ovviamente, ciò significa che il colpevole della loro morte sara' identificato perché sara' possibile ere una accurata autopsia. Dunque Cayetana e Ursula saranno incriminate? Scopriamo tutti i dettagli proseguendo con la lettura. Una Vita Acacias 38: la confessione e l'alibi, Ursula ...

Champions - ai quarti sarà una sfida Italia-Spagna : Barcellona-Roma - Juventus-Real Madrid : Champions, ai quarti sarà una sfida Italia-Spagna: Barcellona-Roma, Juventus-Real Madrid Siviglia-Bayern Monaco. Liverpool Manchester City. A seguire il sorteggio per l’Europa League Continua a leggere L'articolo Champions, ai quarti sarà una sfida Italia-Spagna: Barcellona-Roma, Juventus-Real Madrid proviene da NewsGo.

Il Segreto spoiler Spagna : Nicolas uccide un uomo dopo una confessione choc : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''Il Segreto'', la soap opera scritta da Aurora Guerra che ha appena annunciato Carmelito versare in gravi condizioni. Le ultime novità svelano che Nicolas Castaneda si renderà protagonista di un terribile crimine dopo aver appreso una confessione su Mariana Castaneda. Anticipazioni ''Il Segreto'': Nicolas scopre che la moglie era incinta Le anticipazioni delle puntate ...

Il mistero del bimbo sparito da una settimana : la Spagna in ansia : Un bambino di otto anni sparito nel nulla da una settimana; centinaia di poliziotti e volontari lo cercano inutilmente giorno e notte nella zona montagnosa di un piccolo paese di Almeria, nel sud...

Huawei P20 Lite svelato da Vodafone Spagna con una brochure : Huawei P20 Lite, è apparso nelle scorse ore in una brochure di Vodafone Spagna, confermando così alcune delle caratteristiche già emerse in precedenza L'articolo Huawei P20 Lite svelato da Vodafone Spagna con una brochure è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Lo Stato Sociale : le date del Una vita in vacanza Tour in Spagna e Italia : Lo Stato Sociale ha annunciato le prime date estive del Una vita in vacanza Tour. Dopo un breve “viaggetto” in Spagna dove la band si esibirà nei club delle principali città, a giugno ritornerà in Italia per salire sui palchi dei grandi festival estivi. [arc id=”38d5fba2-1d22-4851-80db-518e08f825e4″] Apri il tuo calendario e segnati i concerti annunciati fino ad ora del Una vita in vacanza Tour! Spagna:8 aprile ...

LA Spagna CI MOLLA ANCORA UNA VOLTA : ... sta per prendere la vicepresidenza di un istituto autonomo come la Bce anche se ci arriverà da un incarico politico quale quello che ricopre attualmente: ministro dell'Economia a Madrid. Anche ...

Dalla Spagna al Marocco a bordo di una Panda per sfidare il deserto e fare beneficenza : Ogni anno un centinaia di automobilisti si sfidano in una gara in mezzo al deserto a bordo di Fiat Panda prima serie, armati solo di bussola, cartina stradale, lamiera e quattro ruote motrici, per arrivare da Madrid a Marrekech...

IGOR IL RUSSO/ “La fuga in Spagna con la mia bicicletta” : apparteneva ad una banda criminale? : IGOR il RUSSO, la fuga in Spagna con la bicicletta: le parole di Norbert Feher ai magistrati di Alcaniz dopo l'arresto. apparteneva ad una banda criminale internazionale?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:27:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : derby iberico in finale! Ricardinho sfida le Furie Rosse. Spagna in cerca dell’ottavo titolo - Portogallo per una storica prima volta : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 sono in salsa iberica. Portogallo e Spagna si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto della competizione che domani, sabato 8 febbraio, si concluderà con la disputa della finale nell’Arena Stozice di Lubiana. Alle ore 20.45 è in programma il Calcio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco spettacolare tra due squadre che hanno intenzione non solo di portare a casa la coppa, ma anche di ...

Toro scatenato in Spagna : l’animale scappa da una corsa e semina il terrore nelle strade : Spagna. Tra le strade di Iriepal, nella provincia di Guadalajara si sta svolgendo una corsa di tori, quando un grosso animale infrange le barriere e semina il panico tra la gente. Il Toro, completamente fuori controllo, si scaglia contro un passeggino, per fortuna vuoto, tra gli sguardi terrorizzati dei presenti in cerca di un riparo di fortuna. l’animale bloccato da alcuni operatori, nella sua furia riuscirà a fratturare il braccio a uno di ...