La settimana prossima Apple dovrebbe presentare un nuovo modello di iPad | più economico

In arrivo la carta delle aree di stoccaggio delle scorie nucleari. Calenda : "Entro la prossima settimana" : È destinata a far discutere la mossa con cui il governo Gentiloni, in regime di prorogatio per il disbrigo degli affari correnti, vuole approvare entro la prossima settimana il decreto che indica le aree potenzialmente idonee a ospitare rifiuti nucleari. Lo ha detto chiaramente il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine di un convegno del Gestore dei servizi energetici (Gse).Il decreto ...

Olimpiadi 2026 - Zaia : entro la prossima settimana candidatura Veneto - : Il governatore ha annunciato che nei prossimi giorni la Giunta firmerà la delibera di interesse. Sulla possibilità per Milano il sindaco Sala vuole garanzie dal Coni. E a Losanna Malagò incontra il ...

Amici 2018 anticipazioni lunedì 19 marzo : cosa succederà la prossima settimana : Siete in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 19 marzo? La prossima settimana sarà decisiva per molti, gli allievi dovranno impegnarsi più del solito per conquistare la felpa verde, ora che finalmente la situazione del passaggio al Serale si è sbloccata. Maria De Filippi lo aveva promesso e lo ha fatto, oggi sono stati assegnati i primi posti nella fase finale e non vedevamo l'ora: i professori per settimane ci hanno illuso e ...

Passa a Iliad Italia - portabilità dal 2 aprile : novità dalla prossima settimana? : Passare il proprio numero di telefono ad Iliad Italia tra qualche giorno? Sì, la strada imboccata sembra proprio essere questa. A partire dal prossimo 2 aprile il gestore di origine francese metterà a nostra disposizione la possibilità di effettuare la portabilità della propria utenza verso i suoi lidi, vista la recente comunicazioni di questi stessi intenti all'AGCOM ed a tutti gli altri operatori nazionali. Il giorno designato sarà quello ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : quando si corre la prossima gara? Programma - orari e tv del fine settimana a Termas de Rio Hondo : Dal 6 all’8 aprile il Motomondiale tornerà in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo per il 2° round iridato. Grandi attese per i centauri dopo l’esordio di Losail in Qatar. Il GP d’Argentina è sempre stato teatro di grandi confronti e nella classe regina, visto l’equilibrio esistente, c’è da attendersi una gara al cardiopalma coi nostri Andrea Dovizioso sulla Ducati, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Andrea ...

Meteo - la primavera può attendere. Anche la settimana prossima sarà piovosa e fredda : Sull'Italia imperversa l'ottava perturbazione di marzo e, a detta degli esperti, Anche la settimana di inizio primavera sarà piovosa e fredda.Il Meteo si preannuncia ancora molto instabile con temperature al di sotto della norma che, secondo i Meteorologi del centro Epson, potrebbero scendere e attestarsi su medie normali non per il mese di marzo ma per il pieno inverno. Possibili, a metà settimana, deboli gelate all'alba Anche in ...

Trani Biblioteca - tutti gli appuntamenti della prossima settimana : Nel 1985 diventa Presidente nazionale di Pax Christi e con lui la Chiesa scopre il legame tra la pace e l'economia, i debiti del terzo mondo e la divaricazione di sviluppo tra nord e sud. Icona ...

Inattesa beta 6 per iOS 11.3 : uscita aggiornamento definitivo su iPhone la settimana prossima? : Nessuno se lo aspettava, eppure la beta 6 di iOS 11.3 per gli sviluppatori è stata distribuita in queste ore per iPhone X, 8, 7. 6S, SE, 6 e 5S. Il rilascio è partito nella tarda serata di ieri, ossia di venerdì, giorno di solito non prescelto dagli esperti di Cupertino per la distribuzione dei loro firmware, per quanto di test. L'anomalia potrebbe suggerirci davvero il passo finale per la diffusione pubblica e finale dell'update ma cerchiamo ...

Dazi. Incontro Unione Europea-Stati Uniti la prossima settimana : Si vuole scongiurare il rischio che nella disputa tra Usa ed Europa con dazi e contro–dazi in ritorsione sulle importazioni-esportazioni nelle due direzioni, si vada verso lo strangolamento dell'economia. Pubblicata la lista dei prodotti Usa contro i quali scatterebbero misure di ritorsione

Dazi : la prossima settimana incontro Ue-Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Brigitte invade Overwatch dalla prossima settimana : In attesa di un possibile nerf in arrivo per Sombra, abbiamo delle buone notizie per tutti coloro che attendevano l'uscita ufficiale di Brigitte, nuova eroina che andrà a rimpolpare le fila del roster di Overwatch.Dopo il classico periodo nel PTR, lo shooter made in Blizzard accoglierà la figlia di Torbjorn a partire dalla prossima settimana e in particolare dal 20 marzo. L'eroina è stata accolta sicuramente in maniera positiva ed è già ...