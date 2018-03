La rinascita della nuova Lancia Stratos

Blastingnews

: La prima pagina della Gazzetta dello Sport: ? Primavera Italia: cancelliamo l'inverno, è tempo di rinascita ? Juve,… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta dello Sport: ? Primavera Italia: cancelliamo l'inverno, è tempo di rinascita ? Juve,… - leo1976na : RT @leo1976na: Il nostro orgoglioso passato, non verrà mai offuscato dall'attuale tenebroso presente. Le ombre dei traditori svaniranno inn… - style_n_travel : RT @santecarlo: Prima vera. La prima vera certezza della rinascita Come una carta d’identità dell’universo, come un vestito leggero messo… -

(Di sabato 24 marzo 2018) A volte ritornano, per fortuna. Non c'è citazione migliore di questa per festeggiare il ritorno di un mito, un'icona degli anni 70, regina indiscussa dei rally di una volta e rimpianta da vecchie e nuove generazioni: la. Circa otto anni fa un imprenditore tedesco, Michael Stoschek, decise di creare un modello che fosse la versione moderna: a distanza di qualche anno, finalmente, si è deciso di portarla in produzione. Lasarà prodotta a Torino Ebbene si, la fenice risorge dalle sue ceneri. Peró non sarà prodotta da, bensì dalla MAT su creazione di Pininfarina. Al secolo Manifattura Automobili Torino, si occupa di creare capolavori su quattro ruote e non èper quanto riguarda la produzione di auto in serie limitata. Per citarne qualcuna abbiamo la Apollo Arrow e la Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003c, incredibili capolavori di ...