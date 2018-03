La prima presidente di Palazzo Madama

prima l'investitura del M5S - poi il veto. Fraccaro presidente per una notte : ROMA. E' stato presidente per una notte. Il M5S aveva scelto Riccardo Fraccaro come presidente della Camera. A metà mattina l'intervento del candidato premier Di Maio all'assemblea del M5S: «Abbiamo ...

Elisabetta Casellati eletta presidente del Senato : prima donna della storia : È iscritta all'Ordine avvocati di Padova e vive nella città veneta, dove ha iniziato la sua attività politica. E' una degli alfieri del berlusconismo, e molte volte durante i vari processi che ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - prima donna presidente del Senato : Nata a Rovigo 71 anni fa, una laurea in diritto canonico alla Pontificia Università lateranense, Maria Elisabetta Alberti Casellati, questo il nome completo, è nata a Rovigo è alla sua sesta legislatura, sempre al fianco di Silvio Berlusconi nelle file prima del Popolo della Libertà e poi di Forza Italia. La presidentessa del Senato, prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire la seconda carica dello ...

Casellati prima donna presidente Senato - Meloni prima sponsor : Roma, 24 mar. , askanews, Elisabetta Alberti Casellati sarà con ogni probabilità da oggi la prima donna presidente del Senato con i voti del centrodestra e dei Cinque Stelle. Probabilmente gìà dalla ...

Camera - prima fumata nera per l'elezione del presidente : fumata nera nell'Aula della Camera alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo ...

Presidente del Senato - ecco il possibile nome : sarebbe la prima donna di sempre : Mancano ormai poche ore all'insediamento delle due Camere dopo le elezioni politiche del 4 marzo [VIDEO]. In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare, oltre che delle possibili maggioranze di Governo, anche dei nomi che potrebbero andare a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera e Presidente del #Senato. Se per quanto riguarda Montecitorio il M5S ha deciso di fare il possibile per avere per sé la presidenza dell'Aula, invece per ...

Il nuovo Senato dalla prima seduta all’elezione del presidente : La complessa procedura che va dal primo appuntamento di Palazzo Madama alla scelta di chi lo presiederà nella legislatura che inizia sarà guidata dal presidente emerito Giorgio Napolitano

Brasile : presidente del Pt parla per la prima volta della possibilità che Lula venga arrestato : Non abbiamo la normalità democratica, politica e istituzionale. È in questo processo che avviene la persecuzione di Lula", ha spiegato la senatrice. , segue, , brb,

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - poi ritratta : «prima i fatti - poi i colloqui» : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

TRUMP - DAZI SU UE E INCONTRO CON KIM JONG-UN/ Il Presidente Usa : "prima i fatti" : TRUMP, guerra dei DAZI e INCONTRO con Kim JONG-UN. Conflitto nucleare? Ora si teme quello commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: vescovi coreani, "attesa da 70 anni"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Kim invita Trump : 'Incontriamoci' Presidente Usa accetta - poi ritratta : 'prima i fatti - poi i colloqui' : L'incontro è un passo importante nella politica estera americana, visto che Usa e Corea del Nord sono nemici da 70 anni. Loda l'incontro l'ambasciatore nord coreano all'Onu, Pak Song II: 'L'invito - ...

Non basta l'8 marzo per la prima presidente donna alla Consulta. Eletto Giorgio Lattanzi : Giorgio Lattanzi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. È stato Eletto all'interno del collegio dei giudici con 12 voti e una scheda bianca. Era assente per impegni all'estero il giudice Giuliano Amato. SUccede a Paolo Grossi ed è stato preferito a Marta Cartabia che sarebbe stata la prima donna alla guida della Cconsulta, peraltro in una elezione avvenuta propio l'8 marzo, Festa della donna.I vicepresidenti ...

Giorgio Napolitano - torna presidente : presiederà la prima seduta del Senato : Da presidente emerito a presidente del Senato . Da venerdì 23 marzo per qualcuno ricomincerà l'incubo di Giorgio Napolitano . A quasi 93 anni , li compierà a giugno, e più anziano di Palazzo Madama, ...