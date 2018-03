La Nazionale italiana delude ancora

Tutto il meglio della Ginnastica italiana e interNazionale - in diretta su Volare.Tv. Ecco il palinsesto 2018! : Intanto, Ecco qui, l'offerta fantasmagorica su www.volare.tv : palinsesto VOLARE.TV 2018 MANIFESTAZIONI IN diretta STREAMING MANIFESTAZIONE SEZIONI CITTÀ DATA World Cup Series , Individual Apparatus, ...

Raiola contro la Nazionale italiana e tifa Reina titolare per il Milan Video : #Raiola ha sferrato un ennesimo attacco, questa volta alla #Nazionale Maggiore dell'Italia, in attesa delle due amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, per la non convocazione di Mario Balotelli, attuale punta del Nizza in scadenza del contratto, da parte del Commissario Tecnico ad interim Gigi Di Biagio: Abbiamo una selezione che fa schifo, piena di gente scarsa, ha affermato l'italo-olandese. Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione ...

Raiola contro la Nazionale italiana e tifa Reina titolare per il Milan : Raiola ha sferrato un ennesimo attacco, questa volta alla Nazionale Maggiore dell'Italia, in attesa delle due amichevoli contro Argentina ed Inghilterra, per la non convocazione di Mario Balotelli, attuale punta del Nizza in scadenza del contratto, da parte del Commissario Tecnico ad interim Gigi Di Biagio: "Abbiamo una selezione che fa schifo, piena di gente scarsa", ha affermato l'italo-olandese. "Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione ...

È morto Bebeto - l’allenatore della Nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 : È morto Paulo Roberto De Freitas, detto Bebeto, l’allenatore brasiliano della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998. Aveva 68 anni e sembra che sia morto per un infarto. Bebeto aveva iniziato ad allenare dopo una The post È morto Bebeto, l’allenatore della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 appeared first on Il Post.

Bebeto è morto/ L'ex allenatore della Nazionale italiana di pallavolo è deceduto all'improvviso : Bebeto è morto: l'allenatore brasiliano, che ha allenato la nazionale azzurra di pallavolo dal 1996 al 1998, è scomparso all'età di 68 anni a causa di un infarto.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 01:05:00 GMT)

Carlo Ancelotti - il futuro con la Nazionale italiana : 'Tutto può succedere' : All'ipotesi di un futuro prossimo in cui occuperà la panchina della Nazionale su cui per adesso siede l' ex ct dell'Under21 Luigi Di Biagio , Carlo Ancelotti risponde:'In questo momento credo sia ...

La Nazionale italiana ha vinto la prima medaglia alle Paralimpiadi di Pyeongchang : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Hanno così ottenuto la prima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi in Corea del The post La Nazionale italiana ha vinto la prima medaglia alle Paralimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Lirfl (rugby a 13) : la Nazionale italiana in Sicilia? : D’aquila: Siamo arrivati fino alla semifinale Roma – Da nord a sud, l’Italia del rugby league è stata rappresentata in maniera ampia alle finali di... L'articolo Lirfl (rugby a 13): la nazionale italiana in Sicilia? proviene da Roma Daily News.

“È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori : le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa restare senza fiato : Un dramma terribile, la Morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine (‘Là di Moret’) dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate ...

Short track : la Nazionale italiana si ritrova a Courmayeur per puntare ai Mondiali di Montreal : Concluse le splendide Olimpiadi Invernali di Pyeonchang, nelle quali l’Italia dello Short track è tornata con ben tre medaglie (l’oro sui 500 e il bronzo nei 1000 conquistati da Arianna Fontana oltre all’argento della staffetta femminile), il gruppo azzurro allenato dal c.t. Kenan Gouadec si è ritrova da quest’oggi al centro tecnico federale di Courmayeur per preparare i Campionati Italiani Assoluti, programmati nel prossimo week-end in ...

Nazionale italiana 'Crazy for Football' - sabato le ultime selezioni : La prima edizione del campionato del mondo è stata giocata a Osaka nel 2015 e da quell'esperienza, il regista Volfango Di Biasi ha registrato 'Crazy for Football', un documentario che ha avuto un ...

E poi c’è Cattelan/ Video - Curling da ufficio : la Nazionale italiana contro la All Star Refugees di Pinerolo : A "E poi c’è Cattelan" si è svolta una partita di Curling da ufficio tra la Nazionale italiana e la All Star Refugees di Pinerolo, capitanata dal padrone di casa Alessandro Cattelan.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:00:00 GMT)

Alassio sempre più capitale italiana e interNazionale delle bocce : Le tre manifestazioni saranno riprese da tv nazionali , per l'Europeo prevista anche la diretta della tv francese, e saranno trasmesse in diretta streaming. Attesi tantissimi appassionati da tutte le ...

Campionati del Mondo Maschili 2018 : le gare della Nazionale italiana in diretta su Rai 2 : Dopo gli eccellenti dati di ascolto durante i Giochi Olimpici e i Campionati Europei, continua la tradizione che vede gli Azzurri protagonisti sui canali generalisti della Rai. Le partite dei ragazzi ...