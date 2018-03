La natura a due passi | escursione di primavera alla scoperta di flora e fauna al museo

Il Cile ha aperto cinque nuovi parchi naturali grazie ai regali di due persone : Il co-fondatore di North Face e sua moglie, ex CEO di Patagonia, hanno comprato e donato al governo 4 milioni di ettari di terra The post Il Cile ha aperto cinque nuovi parchi naturali grazie ai regali di due persone appeared first on Il Post.

Binocoli Nikon : due modelli per osservare la natura e per le attività outdoor : 1/3 Nikon_Aculon W10_10x21_Camo_rid ...

Uccide la moglie e i due figli e poi si toglie la vita. «Problemi di natura economica» : La strage in una casa a Cutura di Rende, a Cosenza: le vittime sono padre (Salvatore Giordano, titolare di un negozio di telefonia, che avrebbe ucciso tutti per poi togliersi la vita), la moglie e i due figli di 28 e 22 anni. L’arma accanto al corpo dell’uomo

Vulcano Mayon - due eccezionali fenomeni naturali nella stessa scena : eruzioni di lava sotto la Super Luna : La lava che fuoriesce dal Vulcano Mayon, nelle Filippine, si è diffusa fino a 3.6 km dal Vulcano da quando oltre due settimane fa sono cominciate intense eruzioni. nella mattina di oggi, giovedì 1 febbraio, le tracce di lava brillavano in cima al Vulcano Mayon durante una moderata eruzione, mentre la Luna era alta in cielo, ore dopo che una Luna blu e una Super Luna hanno coinciso con un’eclissi Lunare. A guardare l’immagine in evidenza in ...

A Sant'Alberto al 'Museo in quattro e quattr'otto' : due pomeriggi tra scienza e natura : Domenica 4 marzo, sempre dalle 14 alle 18 , il Museo propone ai bambini 'Scienziati per un giorno', un intero pomeriggio tra scienza e curiosità in cui sperimentare come veri scienziati, analizzare ...

Slittino su pista naturale - dominio dell'Italia a Nova Ponente : cinque podi per gli azzurri con due doppiette : Fuori da giochi iridati Ekatherina Lavrentyeva che oggi ha completato il podio ma che in graduatoria di Coppa del mondo occupa il quarto posto. Alexandra Pfattner invece ha sfiorato il podio per solo ...

Museo di Storia naturale - due eventi per i bambini domenica 21 gennaio : Il secondo incontro invece sarà " Alchimia, scienza o magia? ", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. L'attività avrà inizio alle ore 15 e per la durata di un'ora e mezza i bambini avranno la ...