La Lega soddisfatta dopo l' elezione di Fico alla Camera e di Casellati al Senato

Lega soddisfatta : parleremo con alleati : 1.36 "La mia prima parola: grazie!". Il leader della Lega, Salvini, commenta così in un tweet i primi dati elettorali. E il vicesegretario Giorgetti, dalla sede del partito in via Bellerio, a Milano, aggiunge:"parleremo per prima con i nostri alleati, abbiamo idea di cosa fare e guardiamo al futuro con serenità e consapevolezza. Credo che la sfida di Matteo Salvini sia stata vinta". C'è "grande soddisfazione".