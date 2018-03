La dura lezione di Trèbes

Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla sicurezza - studente ferito : Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla sicurezza, studente ferito Il docente ha portato in classe una pistola ma, mentre faceva vedere come usarla, ha fatto partite per sbaglio un colpo innescando nuove polemiche in Usa sull’uso delle armi a scuola.Continua a leggere Il docente ha portato in classe una pistola ma, […] L'articolo Prof esplode colpo di pistola per sbaglio durante lezione sulla sicurezza, ...

Professore colpisce alunno durante lezione : Professore colpisce alunno durante lezione. E' questo il nuovo episodio raccontato da uno studente della scuola media di Torino. Professore colpisce alunno La storia vede protagonisti un docente e uno ...

Einar e Irama ad Amici 2018 duettano a sorpresa durante la lezione di Carlo di Francesco : “La condivisione è molto importante - osservatevi” (video) : Einar e Irama ad Amici 2018 duettano in un mash-up tra i loro singoli. durante l'appuntamento con il pomeridiano di Amici di martedì 6 febbraio, i due cantanti si sono ritrovati ad improvvisare insieme. Aspettando la lezione di Carlo Di Francesco, Einar e Irama hanno intonato i rispettivi singoli Non c'è e Che ne sai, in un duetto che ha coniugato le parti melodiche eseguite dal cantante titolare della squadra del Ferro e il rap del cantante ...

Aggredisce la professoressa con un coltello durante la lezione Video : Ci troviamo a Santa Maria a Vico, un paesino nel casertano, dove una professoressa dell'istituto tecnico Majorano è stata aggredita e colpita al volto da uno degli alunni [Video]che brandiva un coltellino abbastanza affilato. Il ragazzo, di diciassette anni, è stato trovato dai carabinieri all'interno di un bar non molto distante dalla #Scuola, in evidente stato di agitazione, ma consapevole della gravita' di quel suo gesto. La dinamica dei ...

Accoltella la prof durante una lezione : studente fermato nel Casertano - : Il 17enne si è presentato a scuola con l'arma e, secondo la sua versione, avrebbe colpito la docente di italiano in seguito a un'offesa. La donna è stata ferita a una guancia e soccorsa in ospedale