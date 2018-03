La Cina prepara la rappresaglia Dazi per 3 miliardi all' America

Dazi - la Cina prepara la risposta agli Usa : contromisure su carni e prodotti agricoli : Pechino spera di appianare le divergenze commerciali con gli Stati Uniti attraverso il dialogo. Ma “non resterà a guardare lasciando che i suoi legittimi diritti e interessi vengano danneggiati”. Lo ha dichiarato questa mattina il ministero del Commercio cinese, commentando la notizia dell’imminente arrivo di una nuova tornata di tariffe “made in Usa”. Le prime dirette esclusivamente contro la seconda economia ...

Trump prepara i dazi contro la Cina. Bce : Qe fino a settembre 2018 e oltre : Una stangata da 50 miliardi di dollari l'anno contro Pechino accusata di furto di segreti tecnologici e commerciali. Durissima la reazione cinese: prenderemo tutti le misure necessarie per difendere ...

Dazi - Cina si prepara a rispondere agli USA : Il Ministro del Commercio cinese aveva detto: "Non ci sono vincitori in una guerra commerciale che porterebbe a disastri ai nostri due Paesi e al resto del mondo". Secondo il Wall Street Journal , ...

Dazi - Cina si prepara a rispondere agli USA : Anche il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire , non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farebbe solo perdenti". Anche il G20 è sceso in campo cercando soluzioni per evitare una ...

Papa Francesco da padre Pio - attesa e preparati a PietrelCina : attesa e preparativi a Pietrelcina , Benevento, per la visita di domani di Papa Bergoglio; domani mattina Papa Francesco si recherà a Piana Romana dove padre Pio ebbe il dono delle stimmate. In attesa ...

Siccità : si avviCina il giorno zero a Città del Capo - la città sudafricana si prepara a chiudere i rubinetti : L’acqua, la risorsa più preziosa ma anche meno protetta al mondo, sarà presto un bene raro per i cittadini di città del Capo in Sudafrica: il giorno zero si avvicina. Oggi i 4 milioni di abitanti della città sono costretti a ridurre il proprio consumo d’acqua a soli 50 litri al giorno, ovvero un quinto del consumo pro capite giornaliero in Italia. La forte variabilità delle precipitazioni ha prosciugato 6 dighe che ricoprono un ruolo ...

ZUK Z2 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Cina e NVIDIA SHIELD Tablet si prepara ad un update di sicurezza : I test sono finiti e ZUK ha fatto il via al rilascio dell'update ufficiale ad Android 8.0 Oreo per lo ZUK Z2 Pro commercializzato in Cina. Ecco tutti i dettagli L'articolo ZUK Z2 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Cina e NVIDIA SHIELD Tablet si prepara ad un update di sicurezza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bitcoin sotto 11.000 dollari mentre la Cina prepara una stretta : Roma, 17 gen. (askanews) - Bitcoin sempre più giù: la cosiddetta criptovaluta è caduta fin sotto quota 11 mila dollari, con un minimo di giornata a 10.492 dollari, sui minimi da oltre due mesi secondo ...

La Bce prepara il dopo Qe : il rialzo dei tassi si avviCina : ... il dispositivo con cui l'istituto orienta le aspettative dei mercati dando indicazioni sulla futura politica monetaria, se l'economia continuerà a espandersi e l'inflazione si avvicinerà al 2 per ...

La Bce prepara il dopo Qe : il rialzo dei tassi si avviCina. I mercati reagiscono : euro ai massimi da tre anni : Il rialzo dei tassi d'interesse da parte della Banca centrale europea si avvicina. La data dello stop alla politica espansiva, portata avanti con il quantitative easing, ancora non c'è, ma dalla riunione del board dell'eurotower che si è tenuto il 13-14 dicembre emerge un dato di novità incontrovertibile. La Bce - si legge nei verbali - non esclude un graduale cambiamento nella sua forward guidance, il dispositivo con cui ...

Netflix si prepara all'ingresso nel mondo del calcio - Premier League viCina - : Ha rivoluzionato il mondo dell'intrattenimento televisivo con lo streaming on demand di film e serie tv, ora potrebbe entrare a gamba tesa anche in quello dello sport. Netflix si prepara al grande passo in un momento in cui lo sport più popolare nel vecchio ...