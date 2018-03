Kosovo-Serbia | necessità nuova fase dialogo e accordo sui comuni | temi al centro

Il conflitto fra Serbia e Kosovo ha fermato il tempo in Europa per 6 minuti - : Il fatto è che questi e altri dispositivi collegati alla rete elettrica non hanno un generatore autonomo del tempo, spiega la pubblicazione. Misurano il tempo concentrandosi sulle fluttuazioni della ...

Orologi in ritardo di 6 minuti in Europa/ Disputa energetica Serbia-Kosovo : saltano anche i termosifoni : Orologi indietro di 6 minuti in Europa, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una Disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli Orologi rallentano(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:13:00 GMT)

OROLOGI IN RITARDO DI 6 MINUTI IN EUROPA/ Disputa energetica tra Serbia e Kosovo dalla parte dei ritardatari : OROLOGI indietro di 6 MINUTI in EUROPA, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una Disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli OROLOGI rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:01:00 GMT)

Orologi indietro di 6 minuti in Europa/ Colpa di Serbia e Kosovo : "chiesta soluzione politica urgente" : Orologi indietro di 6 minuti in Europa, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli Orologi rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:36:00 GMT)

OROLOGI INDIETRO DI 6 MINUTI IN EUROPA/ Colpa della lite fra Serbia e Kosovo : fuori dal vecchio continente... : OROLOGI INDIETRO di 6 MINUTI in EUROPA, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli OROLOGI rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Orologi indietro di 6 minuti in Europa/ Colpa della lite fra Serbia e Kosovo : verso il ritorno alla normalità : Orologi indietro di 6 minuti in Europa, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli Orologi rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:58:00 GMT)

Orologi indietro di 6 minuti in Europa/ Perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia : Orologi indietro di 6 minuti in Europa, Perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli Orologi rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Tutti gli orologi elettrici d’Europa sono in ritardo di 6 minuti. La colpa? Dei rapporti tesi tra la Serbia e il Kosovo : Gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo da metà gennaio a oggi per colpa di Serbia e Kosovo. E al problema, per il momento, non c’è soluzione. Dalla Turchia all’Olanda, passando per la Polonia e l’Italia fino alla Spagna, in 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo continuano ad esserci continue deviazioni al valore medio dei 50 Hz che permettono un funzionamento preciso degli ...

Gli orologi di tutta Europa hanno perso 6 minuti da gennaio. La colpa è di Serbia e Kosovo : Entsoe definisce urgente "una soluzione politica": occorre che nel sistema venga riversata energia in eccesso, per poter ritrovare l'equilibrio perduto. Per tutti noi due possibilità. Sistemare ...