Juventus | Khedira tranquillizza i tifosi bianconeri | ecco le sue parole

Juventus - Khedira : 'La sostituzione? Nessun infortunio - solo precauzione' : Dopo Alex Sandro e Chiellini, Allegri potrebbe ricevere un'altra brutta notizia dai propri giocatori impegnati in Nazionale. Preoccupano le condizioni di Khedira, costretto a lasciare il campo al 53' ...

Khedira tranquillizza la Juventus : "Sto bene - uscito solo per precauzione" : Sami Khedira a terra durante l'amichevole tra Germania e Spagna. Ap Un sospiro di sollievo. Anzi, due, perché uno lo ha tirato Joachim Löw, l'altro Max Allegri. Durante l'amichevole fra Germania e ...

Juventus - Khedira rassicura i tifosi : 'È tutto ok' : TORINO - Fortunatamente nulla di grave. Sami Khedira rassicura i tifosi della Juventus dopo l'infortunio con la nazionale tedesca. ' È stato un buon match contro un'avversaria forte - ha scritto il ...

Juventus - il nuovo Khedira gioca nell'Ajax : TORINO - 'Notevoli margini di miglioramento e prospettiva futura di livello internazionale'. Si conclude così la relazione tecnica di Nicola Liguori, fidato scopritore di talenti del dirigente ...

INFORTUNIO KHEDIRA/ Il ginocchio si piega e la Juventus è in ansia. Salta il Real Madrid? : INFORTUNIO KHEDIRA, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Juventus - Khedira si fa male durante Germania-Spagna : TORINO - Purtroppo per la Juventus non arrivano buone notizie da Dusseldorf. durante Germania-Spagna, infatti, Khedira è stato costretto a lasciare il campo dopo un colpo subito al 51' da Thiago ...

Juventus - Khedira non convocato / Il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale - tornerà dopo la sosta : Juventus, Khedira non convocato: il tedesco salta la Spal per sindrome influenzale, lo conferma Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Sarà in campo dopo la sosta per le nazionali.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Juventus - Sconcerti : 'I bianconeri non possono fare molto di più in Champions. Khedira non è un big' : Decisione corretta ? , Foto/Video, Juventus, Evra esulta per la vittoria dei bianconeri contro il Tottenham , Video, Tottenham-Juventus diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di ...

Lazio-Juventus - le pagelle : Khedira annulla Milinkovic : 1 di 5 Successiva TORINO - Ecco le pagelle dopo la vittoria della Juventus all'Olimpico contro la Lazio: partita decisa dalla prodezza di Dybala al 93'. BUFFON 6 Un solo serio tentativo, quello di ...

Juventus - Higuain e Khedira saltano l'Atalanta : E dopo la riflessione, ecco il verdetto. Gonzalo Higuain non verrà rischiato da Massimiliano Allegri nella partita contro l'Atalanta: l'argentino non ha recuperato al 100% dopo la contusione alla ...

Serie A - Juventus. Khedira : “Potrei tornare in Germania” : Il centrocampista bianconero pensa ad un futuro in Bundesliga: “Ancora qualche anno davanti”. Memorie giovanili. Chiamatela pure nostalgia ma Sami Khedira, giocatore chiave nella Juventus di Allegri, non può proprio dimenticare i trascorsi vissuti nel campionato di calcio tedesco. “Ritorno possibile”. In un’intervista durante un evento organizzato dalla Porsche, l’ex Real Madrid ha ...

Juventus - Khedira/ “Più forti del Napoli - noi abbiamo 20 giocatori - loro 11” : Juventus, parla Khedira: “Siamo più forti del Napoli, noi abbiamo 20 giocatori, loro 11”. Il centrocampista del club bianconero, manda delle frecciatine ai rivali partenopei(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:52:00 GMT)

Juventus - rivoluzione a centrocampo : via Marchisio e Khedira. Insidia Real per Emre Can - ma… : Juventus, rivoluzione a centrocampo: via Marchisio e Khedira. Insidia Real per Emre Can, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, rivoluzione A centrocampo- La Juventus guarda al futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato trapelate nelle ultime ore, i bianconeri, in vista della prossima stagione, potrebbero dire addio a Marchisio e ...

Khedira spaventa la Juventus : Potrei tornare a giocare in Bundesliga : Sami Khedira è uno dei pilastri della Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero, tre stagioni fa, ebbe la grande intuizione di portarlo a Torino a parametro zero e in questi due anni e mezzo l'ex Real Madrid si è rivelato un elemento davvero prezioso sia in fase di interdizione che propositiva e di inserimento. Fino a questo momento, infatti, sono 97 le presenze con la Vecchia Signora, condite da 16 reti in tutte le competizioni. ...