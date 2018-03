Juventus | infortunio Khedira “Sto bene | ecco perchè sono uscito”

Juventus - Khedira : 'La sostituzione? Nessun infortunio - solo precauzione' : Dopo Alex Sandro e Chiellini, Allegri potrebbe ricevere un'altra brutta notizia dai propri giocatori impegnati in Nazionale. Preoccupano le condizioni di Khedira, costretto a lasciare il campo al 53' ...

INFORTUNIO KHEDIRA/ Il ginocchio si piega e la Juventus è in ansia. Salta il Real Madrid? : INFORTUNIO KHEDIRA, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Infortunio Alex Sandro - il comunicato della Juventus : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Alex Sandro – “Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile: il calciatore presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra ed inizierà fin da oggi le terapie”. E’ questo il comunicato della Juventus sulle condizioni di Alex Sandro in vista delle prossime partite di ...

Juventus - l'aggiornamento ufficiale sull'infortunio di Alex Sandro : TORINO - La Juventus ha comunicato attraverso il proprio sito il primo bollettino ufficiale sull'infortunio di Alex Sandro : ' Di rientro dalla propria Nazionale, Alex Sandro è stato sottoposto ad ...

Juventus - infortunio di Chiellini non grave ma va monitorato : Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara tra la Juventus e la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale. Secondo quanto fa sapere il club bianconero, dai controlli è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il difensore ha già iniziato le ...

Infortunio Chiellini - il difensore della Juventus lascia il ritiro della Nazionale : Infortunio Chiellini – Il difensore Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano a causa di Infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita di campionato contro la Spal, bianconeri fermati sul risultato di 0-0. Il calciatore della Nazionale aveva risposto alla convocazione per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra ma dopo alcuni accertamenti si è deciso per un suo ritorno a Torino per proseguire ...

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare per il difensore : accertamenti nelle prossime ore : Infortunio Chiellini, Juventus: problema muscolare per il difensore. accertamenti nelle prossime ore: le ultime notizie sulle condizioni del centrale, si attendono gli esami(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Infortunio Mandzukic è out / Lazio-Juventus - Allegri vara il tridente tutto sudamericano : Nuovo Infortunio per Mario Mandzukic: un problema muscolare costringe l'attaccante della Juventus a dare forfait e a saltare la sfida in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:07:00 GMT)

INFORTUNIO MANDZUKIC / L'attaccante dà forfait : salta Lazio-Juventus per un problema muscolare : Nuovo INFORTUNIO per Mario MANDZUKIC: un problema muscolare costringe L'attaccante della Juventus a dare forfait e a saltare la sfida in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Infortunio Mandzukic - l’attaccante della Juventus verso il forfait : Infortunio Mandzukic – Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un torno fondamentale per la lotta per lo scudetto, in particolar modo trasferta difficilissima per la Juventus sul campo della Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi un passo falso per non complicare le chance di titolo. Ma nel frattempo non arrivano di certo buone notizie per i bianconeri, Infortunio ...

Infortunio Bernardeschi - sale l’ansia in casa Juventus : ancora intoppi negli esami : Infortunio Bernardeschi – Il bollettino medico di casa Juventus dopo il derby contro il Torino parlava chiaro: “Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Come per Higuain, sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Ebbene, ancora il giorno degli esami definitivi per Bernardeschi non è arrivato a causa delle condizioni del ginocchio. Come ...

Infortunio De Sciglio e Juventus nei guai : uomini contati in un momento delicato : Infortunio De Sciglio, l’ennesimo in casa Juventus di una stagione davvero disgraziata. Solo negli ultimi 3 giorni sono finiti ko anche Higuain e Bernardeschi oltre al terzino. Matuidi sta recuperando ma non è ancora la top così come Buffon, mentre Barzagli è ancora fermo ai box assieme a Cuadrado e Howedes. La situazione infortunati in casa bianconera non è certo idilliaca e c’è chi punta il dito contro Allegri che ha cattive ...

Infortunio Bernardeschi - arrivano nuove notizie (non positive) da casa Juventus : Infortunio Bernardeschi – Il comunicato di ieri della Juventus in merito all’Infortunio di Bernardeschi non lasciava presagire nulla di buono in attesa degli esami strumentali. Ebbene, quest’oggi le novità rivelate da Skysport, che arrivano direttamente da casa Juventus, non sono certo positive. Gli esami sul ginocchio di Bernardeschi sono stati rinviati. Il motivo? Il ginocchio è ancora troppo gonfio per effettuare gli esami ...

Infortunio Higuain / Juventus - distorsione alla caviglia : salterà la partita con l'Atalanta : Infortunio Higuain: Juventus, problema alla caviglia per il Pipita dopo uno scontro con Sirigu in Torino Juventus, sostituito al 15' minuto del derby della Mole(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 23:31:00 GMT)