Juventus | Benatia | ' Mi preoccupa l' assenza di Pjanic contro il Real'

Juventus - Chiellini ok Alex Sandro stop / I due bianconeri rischiano di saltare il Real Madrid come Benatia : Juventus, Chiellini ok Alex Sandro stop: Allegri in emergenza in difesa per la gara contro il Real Madrid, a rischio i due calciatori con Medhi Benatia squalificato dopo il giallo di Wembley(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:43:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Juventus : Allegri senza Benatia. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Juventus-Atalanta - la maglia strappata di Benatia dopo lo scontro in area con De Roon : Nell'azione che ha portato al secondo gol della Juventus nella partita contro l'Atalanta, realizzato da Matuidi, la maglia del difensore bianconero Medhi Benatia ha fatto una brutta fine. Il giocatore ...

Juventus-Atalanta 2-0 - rissa Benatia-De Roon : Allegri furioso : rissa Benatia-De Roon. Si è concluso il recupero della giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus ed Atalanta in una partita che ha regalato grosse emozioni. Successo per 2-0 per la squadra di Allegri grazie alle reti di Higuain e Matuidi, i bianconeri adesso volano a +4 sul Napoli. Episodio che ha portato alla reazione di Allegri, in occasione del raddoppio del francese rissa tra Benatia e De Roon uno scontro fisico che è ...

Juventus - l'allerta tuffi di Wenger. Chiellini & Benatia - occhio : INVIATO A LONDRA - L'avviso è partito. Destinatari: Andrea Barzagli , Giorgio Chiellini , Medhi Benatia e tutti quelli vestiti di bianconero che questa sera dovessero trovarsi di fronte Harry Kane , ...

Tottenham-Juventus - preoccupano Higuain e Benatia. Novità sul fronte Bernardeschi… : Tottenham-Juventus, preoccupano Higuain e Benatia. Novità sul fronte Bernardeschi… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus- Mancano circa due giorni al big match tra Tottenham e Juventus. Dopo il 2-2 dell’andata, i bianconeri scenderanno in campo dinanzi ad un Wembley infuocato, il quale spingerà gli “Spurs” verso i quarti ...

Lazio-Juventus - la moviola : Benatia-Lucas Leiva - non ci sono dubbi - è rigore : moviola Lazio-Juventus – Nella giornata di ieri è andato in scena il big match della 27^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Juventus che hanno dato vita ad una brutta partita, risultato più giusto lo 0-0 ma la prodezza di Dybala nel finale ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare tre punti pesantissimi per la corsa scudetto. Ma è stata una partita condizionato da un errore ...

Benatia in tackle : "La Juventus vince per gli arbitri? Alibi dei perdenti" : La Juventus di Massimiliano Allegri , ormai da anni, sta dominando in Italia. I bianconeri puntano con decisione al settimo Scudetto consecutivo anche se quest'anno non sarà facile visto che il Napoli ...

Juventus - Benatia : 'L'arbitro è la scusa dei perdenti' : 1 di 2 Successiva TORINO - Due compagni di squadra, due amici. Quella tra Benatia e Matuidi è una chiacchierata che racconta tanto del mondo Juve : di come e del perché la squadra bianconera continui a vincere. Il difensore, alla sua seconda stagione a Torino , veste i panni del cicerone in una lunga intervista pubblicata su ...

Torino-Juventus - Benatia ko : Allegri sceglie Rugani : TORINO - Un altro forfait, stavolta in difesa. La Juventus dovrà fare a meno anche di Benatia nel derby contro il Torino in programma oggi alle 12:30. Il difensore ha ancora qualche problema alla ...