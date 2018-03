Justin Bieber ha avuto un incidente stradale | paura per il cantante

Justin Bieber ha condiviso i suoi problemi con i brufoli e noi lo capiamo benissimo : Quando Justin Bieber fa notizia nel mondo beauty è perché ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua vasta collezione, oppure per un nuovo e a volte sconvolgente cambio di hairstyle . Questa volta invece, una recente Instagram Story del ...

Una nuova fiamma per Justin Bieber dopo la rottura con Selena Gomez? Le ultime indiscrezioni sui Jelena : Una nuova storia per Justin Bieber dopo la rottura con Selena Gomez? Com'è noto, nelle ultime settimane le cose tra la popstar canadese e l'ex stellina Disney non vanno troppo bene. Tra un tira e molla e l'altro, la storia d'amore più chiacchierata di Hollywood sembra essere arrivata ormai al capolinea. Al momento Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa: lei si trova in Australia per una vacanza tra amiche, mentre Justin è ...

Justin Bieber “parla di Selena Gomez tutto il tempo” e avrebbe cercato di farla ingelosire : Non solo Justin Bieber e Selena Gomez si sono presi una pausa dalla loro relazione, ma in questo momento si trovano in due diversi continenti: lui in America e lei in Oceania, per una conferenza della Chiesa che frequenta (anche se in queste ore è in volo verso casa). 19 marzo, CANDIDS: Selena Gomez viene avvistata su uno yacht in compagnia di alcuni amici a Sydney, Australia. (1) pic.twitter.com/k4Y0SPXqOK — Selena Gomez Italia ...

Justin Bieber esce con la modella Baskin Champion : Justin Bieber, la mamma approva il ritorno con Selena Gomez Justin Bieber e Selena Gomez sono davvero tornati insieme. Lasciata per la milionesima volta Selena Gomez, Justin Bieber avrebbe presto trovato riparo tra le braccia di una modella. La 22enne Baskin Champion. prosegui la letturaJustin Bieber esce con la modella Baskin Champion pubblicato su Gossipblog.it 22 marzo 2018 ...

Justin BIEBER/ Il nuovo singolo 'Hard 2 Face Reality' uscirà il 6 aprile : Il nuovo singolo di Poo Bear featuring JUSTIN BIEBER uscirà il 6 aprile e si intitolerà 'Hard 2 Face Reality'. Intanto la storia con Selena Gomez non decolla.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 03:16:00 GMT)

Justin Bieber : già passato oltre Selena Gomez? Avvistato con una misteriosa bionda : Sembra che Justin Bieber non stia passando solo soletto questo momento di pausa dalla relazione con Selena Gomez. [arc id=”46aca3ce-fe36-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Mentre Sel si trova in Australia per una conferenza della chiesa Hillsong, il cantante è stato Avvistato tutto sorrisi mentre andava al concerto di Craig David a Los Angeles. Durante lo show, è stato visto in compagnia di una misteriosa bionda, mentre le teneva un braccio ...

Selena Gomez e Justin Bieber in pausa : lei in vacanza - lui in crisi : Selena Gomez e Justin Bieber in pausa di riflessione. Lei ne approfitta per qualche giorno di relax con gli amici, lui sembra sia rimasto a casa per ragionare sulla sua vita e provare a dimostrare di essere una persona più affidabile rispetto al passato. La coppia Jelena si separa nuovamente. La pausa, questa volta, dipende dal fatto che gli amici e i parenti di lei non riescano ad accettare il nuovo rapporto amoroso tra i due. Justin Bieber, ...

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Lei in Australia - lui negli Stati Uniti : l'amore è già al capolinea? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono lontani: lei si trova in Australia, insieme agli amici. Lui è rimasto a Los Angeles dove dedicato ampio spazio allo sport.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Il cantante canadese supera i 98 milioni di followers su Instagram : JUSTIN BIEBER ha superato i 98 milioni di utenti su Instagram, confermandosi uno dei cantanti più seguiti al mondo sui social. Ma le voci di crisi con SELENA GOMEZ non si placano.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 04:57:00 GMT)

Selena Gomez - sotto il sole dell’Australia (senza Justin Bieber) : Bikini, crema solare e tanto relax: è la ricetta di inizio primavera di Selena Gomez, avvistata su uno yacht di lusso al largo del porto di Sidney. Un break australiano per la cantante, che dopo i problemi di salute che l’hanno costretta a un trapianto di rene (donato dall’amica Francia Raisa) è tornata ai sorrisi. E sono proprio le amiche a scortarla in vacanza, garanzia di un sano divertimeno. LEGGI ANCHESelena Gomez e Justin ...

Selena Gomez e Justin Bieber : ecco come stanno usando la pausa nella loro relazione : Se segui i Jelena, sai che la loro relazione ha subito uno stop: si sono presi una pausa per passare del tempo lontani. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] E mentre i soliti ben informati assicurano che Justin Bieber e Selena Gomez potrebbero presto tornare insieme, arriva qualche indizio su come le due star stanno usando la pausa. Secondo fonti vicine ai cantanti, intervistate da E!, Selena Gomez è partita per il Texas ...

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ La coppia sta ancora insieme : ecco le ipotesi dei tabloid americani : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ stanno ancora insieme, a detta di molti tabloid americani. La coppia continua però a vivere un periodo difficile: ecco i motivi.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:27:00 GMT)

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ La coppia si è presa una pausa : lei è ricaduta in depressione? : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ stanno vivendo un nuovo periodo difficile a causa della troppa pressione mediatica. L'attrice rischia di nuovo la depressione?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 03:30:00 GMT)

Justin Bieber E SELENA GOMEZ IN CRISI?/ Il cantante vuole dimostrare alla famiglia di lei di essere cambiato : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono in CRISI? Le voci si fanno insistenti e riconducono ancora una volta ai rapporti tra il cantante e la famiglia di lei.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:43:00 GMT)