Italia | Senato; Romani | ritiro mia candidatura

Senato - Salvini lancia Bernini. Ecco il racconto per immagini della rottura con Forza Italia : Telefonate che si susseguono: prima Calderoli e poi Matteo Salvini, con i due che poi dialogano a lungo nell’Aula del Senato. Il leader della Lega sembra spazientito, mentre il Senatore Candiani parla a lungo con esponenti del M5S. Questo accade prima delle ore 18, quando Matteo Salvini decide di scendere nella sala stampa di Palazzo Madama per annunciare: “Abbiamo votato Bernini”. Nell’Aula del Senato a quel punto si ...

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

Senato - Salvini : “Abbiamo votato Bernini di Forza Italia. Vediamo se M5s ha pregiudizi” : “Abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia: Anna Maria Bernini“. Lo ha annunciato ai microfoni del TgLa7 il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l’aula del Senato dove è in corso la seconda votazione per il presidente. Salvini ha aggiunto: “La scelta della Lega mira a uscire dal pantano, è un gesto di responsabilità all’interno del centrodestra. Il Parlamento deve ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Camera : Forza Italia al Senato vota Romani : Il candidato della coalizione di centrodestra per il Senato è Paolo Romani – Roma – Forza Italia ha diffuso un comunicato. “In base agli accordi... L'articolo Camera: Forza Italia al Senato vota Romani proviene da Roma Daily News.

Camere - sulle presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5s rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

Senato - Forza Italia compatto su Romani. Di Maio : «Per noi è invotabile» : Si fa ardua la strada dell’accordo fra pentastellati e centrodestra sulla presidenza delle Camere. Per uscire dallo stallo il capo politico del Movimento propone un nuovo giro di incontri

Pd verso l'astensione sia alla Camera che al Senato : ma di fatto è una posizione che aiuta Romani di Forza Italia : Astensione. Dovrebbe essere questa la posizione del Pd nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato al via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma di fatto in Senato aiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il ...

Toni Iwobi - il primo senatore nero della Repubblica Italiana Video : In questo articolo vi parleremo di Toni Iwobi 62 anni primo senatore nero della Repubblica italiana. Il senatore della Lega è originario della Nigeria, ma bergamasco di adozione. Il politico è stato intervistato recentemente dall'inviata della nota rivista settimanale Grand Hotel, Nadia Accardi. Iwobi ha parlato un po' di sé e del partito politico, in cui è 'cresciuto'. Prima di 'dare la parola' al politico, è bene ricordare come Iwobi, laureato ...

Senato - Forza Italia compatto su Romani : Si fa ardua la strada dell’accordo fra pentastellati e centrodestra sulla presidenza delle Camere. Per uscire dallo stallo il capo politico del Movimento propone un nuovo giro di incontri

Senato - Anna Maria Bernini si vergogna della sua “faccia da pregiudicata” sul documento. In Forza Italia : Simpatico siparietto nel corso della registrazione a Palazzo Madama di Anna Maria Bernini. La possibile nuova presidente del Senato (il suo è uno dei nomi più caldi) ha scherzato quando ha visto la fotocopia della sua carta d’identità, strappandola: “Questa faccia da pregiudicata… Dobbiamo assolutamente rifare il documento…”. Esponente di Forza Italia, Anna Maria Bernini non è una pregiudicata. C’è da sperare ...

Da Romani a Gasparri la rosa di Forza Italia per la guida del Senato : Presidenza del Senato al centrodestra, cioè a Forza Italia e guida della Camera ai Cinque stelle. Questa è la sintesi dell'accordo raggiunto dai leader del centrodestra , Silvio Berlusconi, Matteo ...