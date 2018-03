Italia | perché il ct è un falso problema

Perché Volonté e Petri sono stati una delle coppie migliori del cinema Italiano : ... trascorsi sufficienti anni da quella fase storica e dimenticate molte delle questioni sociali e politiche che all'epoca erano in ballo anche nel mondo del cinema, ci limitiamo semplicemente a godere ...

Perché Google Home è destinato al successo anche in Italia : (Foto: Google) Quello degli assistenti digitali domestici è un mercato che in Italia non ha ancora preso piede: Amazon, che con gli speaker Echo è stata la prima a diffondere la sua Alexa nelle case degli angolofoni, non ha ancora a disposizione un algoritmo che comprenda adeguatamente la lingua Italiana; Apple, la cui Siri conosce già bene il nostro idioma, ha tardato finora a presentare un prodotto (le sue casse HomePod hanno sono arrivate ...

Maneskin - nuovo singolo (in Italiano) e nuovo tour (con meno cover). Damiano : “Non lo so perché piaccio - ma me la godo” : Claudio Cecchetto, qualche youtuber, mamme con i figli, mamme senza figli, ragazzine che lanciano manette sul palco (apprezzatissime da Damiano). È variegato il pubblico milanese accorso al concerto dei Maneskin: due date sold out (si ripete venerdì 23 marzo), anche se qualche posto libero in realtà c’era. Un’ora e un quarto di concerto che fila liscio tutto d’un fiato tra cover che per i fan ormai sono hit targate Maneskin ...

Debito pubblico : perché l'Italia non piace più ai grandi investitori : Più che l'affermazione dei partiti antieuropeisti a preoccupare banche e fondi di investimento è la fine del quantitative easing della Bce

Cosa fa Italiaonline e perché - nonostante sia in salute - licenzierà 400 persone : Italiaonline ha chiuso il 2017 con un bilancio positivo, ma il piano 2018-2020 prevede 400 esuberi , La Stampa, . Ecco chi è e Cosa fa. Che Cosa fa Italiaonline Italiaonline è una società nata nel ...

“Perché l’hanno uccisa”. L’agghiacciante verità su Mariam Moustafa. Si stringe il cerchio sull’Italiana morta dopo il feroce pestaggio delle bulle : La Procura di Roma vuole vederci chiaro sulla morte di Mariam Moustafa, la ragazza italiana di origini egiziane picchiata da un gruppo di ragazze e deceduta dopo tre settimane di coma a Nottingham. É stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di omicidio, ed è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Intanto sui motivi dell’omicidio si fa sempre più accreditata una tesi: Mariam Moustafa potrebbe essere ...

Alla ricerca dell'uomo forte : perché la politica Italiana è innamorata di Putin : Matteo Salvini, parte dei Cinque stelle, Fratelli d’Italia. Il parlamento uscito dalle urne del 4 marzo è affollato di «Putiniani», in festa per il quarto mandato del presidente russo. Ma l’attrazione per il Cremlino, come Berlusconi insegna, viene da lontano. E c’entra solo in parte con i rapporti economici...

Perché Gualtiero Marchesi è «The Great Italian» : Con la regia di Maurizio Gigola, in associazione con la Fondazione Gualtiero Marchesi, il sostegno di Cantine Ferrari, illycaffè, Parmigiano Reggiano, S.Pellegrino e la decisiva produzione di Twelve Entertainmen, il film Gualtiero Marchesi, the Great Italian è in anteprima nazionale – in occasione del giorno della sua nascita, come lui stesso aveva voluto – lunedì 19 marzo al cinema Odeon di via Radegonda di Milano. Successivamente, ...

Fallimento DPS - perché chiudono negozi Trony : store interessati in Italia ma nessuna svendita in arrivo : Con il Fallimento DPS chiude Trony, non in generale tutta la catena di elettronica ma molti negozi del brand presenti in Italia hanno già abbassato le saracinesche. La notizia è ufficiale e porta con se la perdita di posti di lavoro per ben 500 dipendenti lungo tutto lo stivale. Quali store sono interessati ed è forse in atto una svendita dei prodotti volta forse a risolvere le sorti del marchio? La pessima notizia nasce dalla dichiarazione ...

Perché la democrazia Italiana è in mano al Presidente : ... da De Nicola a Einaudi, passando per Segni, Saragat, Gronchi, esercitarono i loro poteri cercando di incidere nell'agenda dei partiti, che però erano dotati di una notevole forza politica. L'...

Ha giocato nell'Hellas Verona - Mame Fily Sall espulso dall'Italia perché ritenuto pericoloso : Proprio l'allontanamento dal club scaligero per motivi tecnici, dove era stato regolarmente pagato con uno stipendio da 22mila euro l'anno, avrebbe innescato l'odio del giovane verso il mondo ...

Perchè le commedie Italiane non sono tutte come Metti la nonna in freezer? : C’è un senso di stanchezza, vecchiaia, amarezza e disillusione che assale quasi sempre quando ci si avvicina in cinema o in tv ad una commedia italiana. Esclusi rari casi (ciao Smetto quando voglio!) e le consuete sicurezze inscalfibili (ciao Virzì! ciao Francesco Bruni! ciao Verdone!), il resto è un panorama diviso equamente tra film di comici televisivi quasi sempre certi che fare anche i registi sia una buona decisione (anche Checco Zalone, ...

Festa del Papà in Italia e nel mondo : quando e perché si festeggia : Il 19 marzo si celebra in Italia la Festa del Papà, ricorrenza civile diffusa in diverse regioni del mondo ma con una grande varietà di date. Come la si intende oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo in forma complementare alla Festa della mamma che sarebbe stata organizzata espressamente, la prima volta, a Spokane negli Stati Uniti su iniziativa di Sonora Dodd, la fedele ispirata da un sermone ascoltato nella sua chiesa ...

Elio e Le Storie Tese : 'Ci sciogliamo - ma solo in Italia - perché gli Italiani non ci meritano' : 'Ma vi sciogliete davvero?'. La domanda è legittima dopo quello che doveva essere l'ultimo concerto di dicembre a Milano, con tanto di lapide gigante 'R.I.P. Elio e le Storie Tese', e invece poi è ...