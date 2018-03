Italia | Fico presidente della Camera e Alberti Casellati del Senato

Fico - M5S - eletto presidente della Camera. Casellati - Forza Italia - al Senato : Roberto Fico , Movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati , Forza Italia, sono stati eletti presidenti di Camera e Senato. Si è risolta nella notte l'impasse sugli accordi tra i ...

Tumori - le prime terrificanti conferme dallo studio scientifico Italiano : rischiano cuore e cervello : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ’Environmental Research’ dall’Istit

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 - azzurrini in difficoltà nella ripresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

Traffico droga da Albania verso Italia e Svizzera - 16 arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Si va verso un accordo tra le forze sui presidenti : Camera al M5s - Fico - e a Forza Italia - Romani? - il Senato : Tra gli alleati di Centrodestra, in nome della pax istituzionale si invitano tutte le forze politiche ad un incontro per un'equa divisione delle altre cariche per coinvolgere anche gli esclusi. ...

David di Donatello - la nuova era del premio cinematografico Italiano : 'Il cinema è una vetrina e un volano dell'immagine e della qualità italiana', ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i candidati ai David di Donatello. Parole ...

Fico Eataly World - 350mila visitatori in un mese per il Parco agroalimentare Italiano più grande del mondo : Nato per raccontare al mondo l' eccellenza enogastronomica, il valore delle materie prime e la bellezza della tradizione alimentare del nostro paese, Fico offre tutta la meraviglia della biodiversità ...

Droga : in Italia aumentato del 16 - 12% il traffico di cocaina : Lo rivela la relazione annuale della direzione centrale dei servizi antiDroga. In evidenza la cocaina, stupefacente preferito, nel nostro paese, nonostante sia più costosa di altri -

Traffico internazionale di droga : 43 arresti tra Albania e Italia - : L'operazione, coordinata dalla Dia di Bari, ha permesso di sgominare due organizzazioni criminali. Nel corso delle indagini sono stati intercettati scafi partiti dall'Albania e sbarcati in Puglia

Un imprenditore Italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga : La polizia della Slovacchia ha arrestato Antonino Vadalà, un imprenditore italiano il cui nome era finito nelle inchieste del giornalista slovacco Ján Kuciak, ucciso il mese scorso insieme alla sua fidanzata, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Vadalà, ha The post Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga appeared first on Il Post.